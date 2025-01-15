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Новгородский депутат передал гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 15.01.2025
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Надежные люди
 
17:03 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/deputat-1993879830.html
Новгородский депутат передал гуманитарный груз в зону СВО
Новгородский депутат передал гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 15.01.2025
Новгородский депутат передал гуманитарный груз в зону СВО
Депутат Новгородской областной думы Максим Бомбин передал в зону СВО автомобиль "Нива", запчасти, маскировочные сети, бензогенератор, посылки от родственников,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:03:00+03:00
2025-01-15T17:03:00+03:00
надежные люди
окуловский район
луганская народная республика
шебекино
новгородская областная дума
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Максим Бомбин передал в зону СВО автомобиль "Нива", запчасти, маскировочные сети, бензогенератор, посылки от родственников, сообщает пресс-служба регионального парламента. Уточняется, что депутат отвез гуманитарный груз новгородцам, выполняющим боевые задачи на Южном и Харьковском направлениях. Помогали собирать и формировать груз жители Окуловского района, местные волонтеры и предприятия. "В воинскую часть в ЛНР Бомбин доставил автомобиль "Нива", коробку передач к автомобилю "УАЗ" и другие запчасти… По просьбам военнослужащих переданы бензогенератор, печи и трубы для них, отрезные круги, электроды, пластиковые стяжки, маскировочные сети, окопные свечи и нашлемники", - говорится в сообщении. Кроме того, Бомбин передал бойцам сухой душ, средства гигиены, связанные жителями Окуловского района шерстяные носки, угловский хлеб, подарки и посылки от родственников и друзей, несколько экземпляров книги "Василий Теркин", шприцы, бинты, медикаменты, одеяла, офисную бумагу и многое другое. "От души благодарим наших воинов за теплый прием, ужин, завтрак и обед, за серые щи ‒ очень вкусно их ребята готовят! За возможность узнать фронтовые новости и лично по-братски пообщаться. Ребята передают всем слова благодарности за помощь и поддержку", - приводит пресс-служба слова Бомбина. По ее данным, на обратном пути депутат посетил Шебекино Белгородской области и также передал бойцам часть гуманитарного груза.
https://ria.ru/20250115/svo-1993849832.html
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окуловский район
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окуловский район, луганская народная республика, шебекино, новгородская областная дума, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво
Надежные люди, Окуловский район, Луганская Народная Республика, Шебекино, Новгородская областная Дума, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО
Новгородский депутат передал гуманитарный груз в зону СВО

Новгородский депутат Бомбин передал гуманитарный груз в зону СВО

© Максим Бомбин/ВКонтактеНовгородский депутат передал в зону СВО "Ниву", запчасти и масксети
Новгородский депутат передал в зону СВО Ниву, запчасти и масксети - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Максим Бомбин/ВКонтакте
Новгородский депутат передал в зону СВО "Ниву", запчасти и масксети
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Максим Бомбин передал в зону СВО автомобиль "Нива", запчасти, маскировочные сети, бензогенератор, посылки от родственников, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Уточняется, что депутат отвез гуманитарный груз новгородцам, выполняющим боевые задачи на Южном и Харьковском направлениях. Помогали собирать и формировать груз жители Окуловского района, местные волонтеры и предприятия.
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"В воинскую часть в ЛНР Бомбин доставил автомобиль "Нива", коробку передач к автомобилю "УАЗ" и другие запчасти… По просьбам военнослужащих переданы бензогенератор, печи и трубы для них, отрезные круги, электроды, пластиковые стяжки, маскировочные сети, окопные свечи и нашлемники", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бомбин передал бойцам сухой душ, средства гигиены, связанные жителями Окуловского района шерстяные носки, угловский хлеб, подарки и посылки от родственников и друзей, несколько экземпляров книги "Василий Теркин", шприцы, бинты, медикаменты, одеяла, офисную бумагу и многое другое.
"От души благодарим наших воинов за теплый прием, ужин, завтрак и обед, за серые щи ‒ очень вкусно их ребята готовят! За возможность узнать фронтовые новости и лично по-братски пообщаться. Ребята передают всем слова благодарности за помощь и поддержку", - приводит пресс-служба слова Бомбина.
По ее данным, на обратном пути депутат посетил Шебекино Белгородской области и также передал бойцам часть гуманитарного груза.
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Надежные людиОкуловский районЛуганская Народная РеспубликаШебекиноНовгородская областная ДумаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)СВО
 
 
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