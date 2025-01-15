https://ria.ru/20250115/deputat-1993879830.html

Новгородский депутат передал гуманитарный груз в зону СВО

Новгородский депутат передал гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 15.01.2025

Новгородский депутат передал гуманитарный груз в зону СВО

Депутат Новгородской областной думы Максим Бомбин передал в зону СВО автомобиль "Нива", запчасти, маскировочные сети, бензогенератор, посылки от родственников,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:03:00+03:00

2025-01-15T17:03:00+03:00

2025-01-15T17:03:00+03:00

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окуловский район

луганская народная республика

шебекино

новгородская областная дума

ульяновский автомобильный завод (уаз)

сво

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Максим Бомбин передал в зону СВО автомобиль "Нива", запчасти, маскировочные сети, бензогенератор, посылки от родственников, сообщает пресс-служба регионального парламента. Уточняется, что депутат отвез гуманитарный груз новгородцам, выполняющим боевые задачи на Южном и Харьковском направлениях. Помогали собирать и формировать груз жители Окуловского района, местные волонтеры и предприятия. "В воинскую часть в ЛНР Бомбин доставил автомобиль "Нива", коробку передач к автомобилю "УАЗ" и другие запчасти… По просьбам военнослужащих переданы бензогенератор, печи и трубы для них, отрезные круги, электроды, пластиковые стяжки, маскировочные сети, окопные свечи и нашлемники", - говорится в сообщении. Кроме того, Бомбин передал бойцам сухой душ, средства гигиены, связанные жителями Окуловского района шерстяные носки, угловский хлеб, подарки и посылки от родственников и друзей, несколько экземпляров книги "Василий Теркин", шприцы, бинты, медикаменты, одеяла, офисную бумагу и многое другое. "От души благодарим наших воинов за теплый прием, ужин, завтрак и обед, за серые щи ‒ очень вкусно их ребята готовят! За возможность узнать фронтовые новости и лично по-братски пообщаться. Ребята передают всем слова благодарности за помощь и поддержку", - приводит пресс-служба слова Бомбина. По ее данным, на обратном пути депутат посетил Шебекино Белгородской области и также передал бойцам часть гуманитарного груза.

https://ria.ru/20250115/svo-1993849832.html

https://ria.ru/20250115/omsk-1993845384.html

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шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

окуловский район, луганская народная республика, шебекино, новгородская областная дума, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво