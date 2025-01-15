https://ria.ru/20250115/cheljabinsk-1993783809.html

В челябинском детском доме подросток ударил ножом сверстника

В челябинском детском доме подросток ударил ножом сверстника - РИА Новости, 15.01.2025

В челябинском детском доме подросток ударил ножом сверстника

Подросток ударил ножом в грудь сверстника в муниципальном бюджетном учреждении Челябинска, пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщило в... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:56:00+03:00

2025-01-15T09:56:00+03:00

2025-01-15T09:56:00+03:00

происшествия

челябинск

россия

курчатовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Подросток ударил ножом в грудь сверстника в муниципальном бюджетном учреждении Челябинска, пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, 14 января между несовершеннолетними в помещении муниципального бюджетного учреждения на улице Солнечной Челябинска произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил ножом в грудь 16-летнего подростка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что конфликт произошел в детском доме между воспитанниками, у которых ранее случались словесные конфликты. Воспитателям об этом воспитанники не говорили, администрация учреждения участников конфликта характеризует положительно, добавил он. "Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинска регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, пострадавшему ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь в медучреждении, его жизни ничего не угрожает. По данным пресс-центра прокуратуры региона, прокуратурой области организована проверка в связи с конфликтом между несовершеннолетними в детском учреждении, также расследование возбужденного СК уголовного дела находится на контроле надзорного органа.

https://ria.ru/20250110/kursk-1993085269.html

https://ria.ru/20241123/konflikt-1985345409.html

https://ria.ru/20250114/saratov-1993721473.html

челябинск

россия

курчатовский район

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происшествия, челябинск, россия, курчатовский район, следственный комитет россии (ск рф)