Рейтинг@Mail.ru
Чехия планирует перейти на полный цикл поставок западной нефти - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/chehija-1993772961.html
Чехия планирует перейти на полный цикл поставок западной нефти
Чехия планирует перейти на полный цикл поставок западной нефти - РИА Новости, 15.01.2025
Чехия планирует перейти на полный цикл поставок западной нефти
Чехия готова перейти на полный цикл поставок нефти по западному маршруту посредством трубопроводов TAL и IKL, технологические модификации для расширения... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:34:00+03:00
2025-01-15T08:34:00+03:00
экономика
чехия
прага
россия
петр фиала
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139978/13/1399781367_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_860da879f1e8cb1afd3d8538db51dc8e.jpg
ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. Чехия готова перейти на полный цикл поставок нефти по западному маршруту посредством трубопроводов TAL и IKL, технологические модификации для расширения итальянского нефтепровода TAL завершены, заявил во вторник журналистам премьер Петр Фиала во время посещения Центрального нефтехранилища в поселке Нелагозевес в западном пригороде Праги. "Расширение пропускной способности трубопровода TAL завершено. Это обеспечит республику дополнительными четырьмя миллионами тонн нефти в год, то есть в целом Чехия сможет импортировать до восьми миллионов тонн нефти в год, что покроет все потребление в стране. Мы больше не зависим от поставок нефти из России", - приводит агентство ЧТК слова премьера. Чехия потребляет около восьми миллионов тонн нефти в год, примерно половина из которых ныне транспортируется по нефтепроводу "Дружба" из РФ через Украину, а остальная часть — по нефтепроводу IKL из Ингольштадта (Германия), который подключен к нефтепроводу TAL, идущему из итальянского города-порта Триеста, отмечает агентство. По словам главы минфина Збынека Станюры, стоимость расширения трубопровода TAL составила около полутора миллиардов крон (около 62,5 миллиона долларов), модернизация была проведена в рекордно короткие сроки, а все расходы взял на себя оператор чешских нефтепроводов компания MERO. По словам гендиректора фирмы MERO Ярослава Пантучека, все работы будут полностью завершены к середине нынешнего года, после того как будут установлены резервные насосы и пройдет сертификация проекта.
https://ria.ru/20250114/neft-1993685622.html
https://ria.ru/20241204/neft-1987310872.html
чехия
прага
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139978/13/1399781367_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_764595f641c0add58cf4b97a8a7e30c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, чехия, прага, россия, петр фиала, в мире
Экономика, Чехия, Прага, Россия, Петр Фиала, В мире
Чехия планирует перейти на полный цикл поставок западной нефти

Премьер Фиала заявил о готовности Чехии перейти на поставки западной нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. Чехия готова перейти на полный цикл поставок нефти по западному маршруту посредством трубопроводов TAL и IKL, технологические модификации для расширения итальянского нефтепровода TAL завершены, заявил во вторник журналистам премьер Петр Фиала во время посещения Центрального нефтехранилища в поселке Нелагозевес в западном пригороде Праги.
"Расширение пропускной способности трубопровода TAL завершено. Это обеспечит республику дополнительными четырьмя миллионами тонн нефти в год, то есть в целом Чехия сможет импортировать до восьми миллионов тонн нефти в год, что покроет все потребление в стране. Мы больше не зависим от поставок нефти из России", - приводит агентство ЧТК слова премьера.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Китай скупает нефть, готовясь к возможным перебоям поставок из-за санкций
Вчера, 16:01
Чехия потребляет около восьми миллионов тонн нефти в год, примерно половина из которых ныне транспортируется по нефтепроводу "Дружба" из РФ через Украину, а остальная часть — по нефтепроводу IKL из Ингольштадта (Германия), который подключен к нефтепроводу TAL, идущему из итальянского города-порта Триеста, отмечает агентство.
По словам главы минфина Збынека Станюры, стоимость расширения трубопровода TAL составила около полутора миллиардов крон (около 62,5 миллиона долларов), модернизация была проведена в рекордно короткие сроки, а все расходы взял на себя оператор чешских нефтепроводов компания MERO.
По словам гендиректора фирмы MERO Ярослава Пантучека, все работы будут полностью завершены к середине нынешнего года, после того как будут установлены резервные насосы и пройдет сертификация проекта.
Столица Чехии Прага - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба"
4 декабря 2024, 13:29
 
ЭкономикаЧехияПрагаРоссияПетр ФиалаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала