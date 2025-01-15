https://ria.ru/20250115/chehija-1993772961.html

Чехия планирует перейти на полный цикл поставок западной нефти

Чехия планирует перейти на полный цикл поставок западной нефти - РИА Новости, 15.01.2025

Чехия планирует перейти на полный цикл поставок западной нефти

Чехия готова перейти на полный цикл поставок нефти по западному маршруту посредством трубопроводов TAL и IKL, технологические модификации для расширения... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:34:00+03:00

2025-01-15T08:34:00+03:00

2025-01-15T08:34:00+03:00

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ПРАГА, 14 янв – РИА Новости. Чехия готова перейти на полный цикл поставок нефти по западному маршруту посредством трубопроводов TAL и IKL, технологические модификации для расширения итальянского нефтепровода TAL завершены, заявил во вторник журналистам премьер Петр Фиала во время посещения Центрального нефтехранилища в поселке Нелагозевес в западном пригороде Праги. "Расширение пропускной способности трубопровода TAL завершено. Это обеспечит республику дополнительными четырьмя миллионами тонн нефти в год, то есть в целом Чехия сможет импортировать до восьми миллионов тонн нефти в год, что покроет все потребление в стране. Мы больше не зависим от поставок нефти из России", - приводит агентство ЧТК слова премьера. Чехия потребляет около восьми миллионов тонн нефти в год, примерно половина из которых ныне транспортируется по нефтепроводу "Дружба" из РФ через Украину, а остальная часть — по нефтепроводу IKL из Ингольштадта (Германия), который подключен к нефтепроводу TAL, идущему из итальянского города-порта Триеста, отмечает агентство. По словам главы минфина Збынека Станюры, стоимость расширения трубопровода TAL составила около полутора миллиардов крон (около 62,5 миллиона долларов), модернизация была проведена в рекордно короткие сроки, а все расходы взял на себя оператор чешских нефтепроводов компания MERO. По словам гендиректора фирмы MERO Ярослава Пантучека, все работы будут полностью завершены к середине нынешнего года, после того как будут установлены резервные насосы и пройдет сертификация проекта.

https://ria.ru/20250114/neft-1993685622.html

https://ria.ru/20241204/neft-1987310872.html

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экономика, чехия, прага, россия, петр фиала, в мире