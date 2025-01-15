https://ria.ru/20250115/biznes-1993904201.html

Бизнес Подмосковья сохранил 70 млрд рублей инвестиций при поддержке властей

Бизнес Подмосковья сохранил 70 млрд рублей инвестиций при поддержке властей - РИА Новости, 15.01.2025

Бизнес Подмосковья сохранил 70 млрд рублей инвестиций при поддержке властей

Экономический эффект от работы Штаба по защите бизнеса при министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья за прошлый год составил почти 3,5... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:54:00+03:00

2025-01-15T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Экономический эффект от работы Штаба по защите бизнеса при министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья за прошлый год составил почти 3,5 миллиарда рублей, что позволило сохранить 70 миллиардов рублей инвестиций, сообщает пресс-служба ведомства. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева пояснила, что Штаб по защите бизнеса, куда поступают вопросы из системы ЦУР "Бизнес", отработал более 200 обращений предпринимателей за прошлый год. Найденные штабом решения позволили сохранить 70 миллиардов рублей инвестиций. Например, компания "МолоПак" при поддержке штаба нашла решение вопроса по газоснабжению. Предприятие выпускает асептическую упаковку из картона. В рамках программы по импортозамещению компания реализует инвестиционный проект по строительству новых промышленно-производственных зданий в городском округе Чехов. Для того, чтобы выкупить землю на льготных правах, нужно выполнить условие по запуску производства в срок до четвертого квартала 2025 года, а для этого необходимо оперативно обеспечить газоснабжение. Заявитель обратился в штаб за помощью, он хотел, чтобы ему помогли сократить стандартизированные сроки технологического присоединения. В результате проведения заседания штаба с АО "Мособлгаз" была достигнута договоренность о сокращении сроков с 730 до 480 дней, также была составлена дорожная карта со сроком техприсоединения на четвертый квартал. Зиновьева добавила, что большинство вопросов, которые решил штаб за 2024 год, касались: технологического присоединения к сетям, земли и недвижимости, а также открытия и ведения предпринимательской деятельности.

https://ria.ru/20250114/podmoskove-1993706972.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), чехов, мособлгаз