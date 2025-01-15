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Бизнес Подмосковья сохранил 70 млрд рублей инвестиций при поддержке властей - РИА Новости, 15.01.2025
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Твой бизнес
 
18:54 15.01.2025 (обновлено: 19:24 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/biznes-1993904201.html
Бизнес Подмосковья сохранил 70 млрд рублей инвестиций при поддержке властей
Бизнес Подмосковья сохранил 70 млрд рублей инвестиций при поддержке властей - РИА Новости, 15.01.2025
Бизнес Подмосковья сохранил 70 млрд рублей инвестиций при поддержке властей
Экономический эффект от работы Штаба по защите бизнеса при министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья за прошлый год составил почти 3,5... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:54:00+03:00
2025-01-15T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Экономический эффект от работы Штаба по защите бизнеса при министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья за прошлый год составил почти 3,5 миллиарда рублей, что позволило сохранить 70 миллиардов рублей инвестиций, сообщает пресс-служба ведомства. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева пояснила, что Штаб по защите бизнеса, куда поступают вопросы из системы ЦУР "Бизнес", отработал более 200 обращений предпринимателей за прошлый год. Найденные штабом решения позволили сохранить 70 миллиардов рублей инвестиций. Например, компания "МолоПак" при поддержке штаба нашла решение вопроса по газоснабжению. Предприятие выпускает асептическую упаковку из картона. В рамках программы по импортозамещению компания реализует инвестиционный проект по строительству новых промышленно-производственных зданий в городском округе Чехов. Для того, чтобы выкупить землю на льготных правах, нужно выполнить условие по запуску производства в срок до четвертого квартала 2025 года, а для этого необходимо оперативно обеспечить газоснабжение. Заявитель обратился в штаб за помощью, он хотел, чтобы ему помогли сократить стандартизированные сроки технологического присоединения. В результате проведения заседания штаба с АО "Мособлгаз" была достигнута договоренность о сокращении сроков с 730 до 480 дней, также была составлена дорожная карта со сроком техприсоединения на четвертый квартал. Зиновьева добавила, что большинство вопросов, которые решил штаб за 2024 год, касались: технологического присоединения к сетям, земли и недвижимости, а также открытия и ведения предпринимательской деятельности.
https://ria.ru/20250114/podmoskove-1993706972.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), чехов, мособлгаз
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Чехов, Мособлгаз
Бизнес Подмосковья сохранил 70 млрд рублей инвестиций при поддержке властей

Мининвест МО: бизнес сохранил 70 млрд рублей инвестиций при поддержке властей

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Экономический эффект от работы Штаба по защите бизнеса при министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья за прошлый год составил почти 3,5 миллиарда рублей, что позволило сохранить 70 миллиардов рублей инвестиций, сообщает пресс-служба ведомства.
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева пояснила, что Штаб по защите бизнеса, куда поступают вопросы из системы ЦУР "Бизнес", отработал более 200 обращений предпринимателей за прошлый год. Найденные штабом решения позволили сохранить 70 миллиардов рублей инвестиций.
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Подмосковный бизнес получил почти 450 млн рублей в виде субсидий на технику
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Например, компания "МолоПак" при поддержке штаба нашла решение вопроса по газоснабжению. Предприятие выпускает асептическую упаковку из картона. В рамках программы по импортозамещению компания реализует инвестиционный проект по строительству новых промышленно-производственных зданий в городском округе Чехов.
Для того, чтобы выкупить землю на льготных правах, нужно выполнить условие по запуску производства в срок до четвертого квартала 2025 года, а для этого необходимо оперативно обеспечить газоснабжение. Заявитель обратился в штаб за помощью, он хотел, чтобы ему помогли сократить стандартизированные сроки технологического присоединения. В результате проведения заседания штаба с АО "Мособлгаз" была достигнута договоренность о сокращении сроков с 730 до 480 дней, также была составлена дорожная карта со сроком техприсоединения на четвертый квартал.
Зиновьева добавила, что большинство вопросов, которые решил штаб за 2024 год, касались: технологического присоединения к сетям, земли и недвижимости, а также открытия и ведения предпринимательской деятельности.
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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