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Дмитрий Биричевский: Россия продолжает работать с западным бизнесом

Дмитрий Биричевский: Россия продолжает работать с западным бизнесом - РИА Новости, 15.01.2025

Дмитрий Биричевский: Россия продолжает работать с западным бизнесом

Москва не получала сигналов о готовности европейских властей, в первую очередь ФРГ, к запуску сохранившейся ветки газопровода "Северный поток" после остановки... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:00:00+03:00

2025-01-15T09:00:00+03:00

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Москва не получала сигналов о готовности европейских властей, в первую очередь ФРГ, к запуску сохранившейся ветки газопровода "Северный поток" после остановки транзита газа европейским потребителям через Украину, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Российской Федерации Дмитрий Биричевский. В интервью агентству он сообщил о готовности России сотрудничать с западными компаниями, хотя бизнеса "как раньше" уже не будет, и рассказал о недолговечности вторичных санкций.— Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявил о наличии сигналов, свидетельствующих о заинтересованности компаний из США вернуться на отечественный рынок. Что это за сигналы, на что сейчас может рассчитывать западный бизнес и как осуществляется взаимодействие с зарубежными представителями деловых кругов?— Взаимодействие с западным бизнесом не прекращалось, оно поддерживается. В отличие от наших оппонентов, мы никого не дискриминируем. Американские, европейские или японские компании имеют большой опыт участия в развитии отечественного рынка, который, кстати, неизменно отвечал им взаимностью. Инвестиции в производство, инфраструктуру, технологии, построение эффективных бизнес-моделей в нашей стране всегда приносили западным компаниям хорошую прибыль и позволяли укреплять их конкурентные позиции в мировом масштабе. Провальная авантюра западных правительств по нанесению России "стратегического поражения" привела лишь к значительным убыткам этих предприятий.Конечно, не все из них повели себя корректно в стрессовой ситуации — наиболее впечатлительные поспешили "на ходу выпрыгнуть из поезда", который, как их убеждали, якобы шел под откос. Однако абсолютное большинство проявило прагматичный подход и даже в условиях беспрецедентного давления нашло способы в том или ином формате остаться на отечественном рынке, объективно оценивая его масштаб, устойчивость и степень интегрированности в мировую экономику.Уход части западных компаний стал своего рода вызовом и для российской экономики, но в конечном итоге это привело к укреплению ее иммунитета, системной устойчивости и суверенитета. Безусловно, не обошлось и без издержек, некоторые из которых еще предстоит нивелировать, однако в среднесрочной и тем более в долгосрочной перспективе все это нам лишь на пользу, чего нельзя сказать о западных странах. Необдуманные действия наших оппонентов рикошетом ударили по их собственным экономикам, многих лишили уникальных конкурентных преимуществ, скомпрометировали доверие к западным юрисдикциям.Понятно, что взаимодействия "как раньше" уже не будет: Россия не может не делать выводов из сложившейся ситуации и не предпринимать определенные контрмеры, направленные на обеспечение наших национальных интересов. Более того, внешние обстоятельства объективно меняются — мировая экономика становится более распределенной, ее центр тяжести смещается на восток, появляются новые механизмы кооперации. Со своей стороны готовы взаимодействовать со всеми заинтересованными игроками, в том числе с западными компаниями, при условии, что это сотрудничество будет корректным. Видим, что это важно для зарубежных экономоператоров, о чем и свидетельствуют поступающие от них сигналы. Надеемся, что нам вновь удастся выработать эффективный формат взаимодействия с ними. По крайней мере, мы всегда открыты для диалога.— Сохраняется ли вероятность установления истинной картины по прошествии более двух лет с момента совершения 26 сентября 2022 года диверсии в отношении газопроводов "Северный поток"? Есть ли перспективы возмещения ущерба? Возможно ли использование уцелевшей нитки газопровода?— С момента совершения терактов на газопроводах в сентябре 2022 года федеральными органами исполнительной власти, а также ПАО "Газпром" предпринят ряд мер, направленных на получение объективной и исчерпывающей картины произошедшего. К сожалению, с самого начала власти Германии, Дании и Швеции взяли курс на заматывание процесса, под надуманными предлогами отказывали законным требованиям российский стороны о проведении всестороннего и открытого расследования взрывов на газопроводах. В феврале 2024 года Стокгольм и вовсе заявил о прекращении расследования, поскольку не было обнаружено ничего, указывающего на причастность Швеции или шведских граждан к взрывам. Результаты расследования были переданы правоохранительным органам ФРГ. При этом в датских и шведских СМИ генерируются все новые версии произошедшего.Исходим из того, что отказ Дании и Швеции от сотрудничества в расследовании данного теракта прямо противоречит их обязательствам по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, а также положениям резолюций СБ ООН 2341 и 1373. На этом основании активно поднимаем данный вопрос на заседаниях Совета Безопасности ООН.Несмотря на искусственно создаваемые препятствия, российские ведомства продолжат добиваться эффективного, прозрачного и деполитизированного расследования диверсий в отношении "Северных потоков", выявления виновных и привлечения их к ответственности.Что касается перспектив возобновления поставок российских углеводородов в Европу, то хотели бы отметить, что Россия всегда ответственно подходила к выполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России поставлять голубое топливо как через территорию Украины, так и по сохранившейся после теракта ветке газопровода "Северный поток". Однако будущее таких поставок целиком зависит от позиций транзитера и покупателей — от Киева и стран Евросоюза.На данный момент мы не получаем сигналов о готовности руководства европейских партнеров — и в первую очередь германских — к возобновлению закупок через "Северный поток". Как представляется, многолетнее конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, на котором основывалось благополучие европейской экономики, принесено в жертву раскручиваемой доминирующими на Западе идеологическими силами оголтелой русофобской кампании по нанесению "стратегического поражения" нашей стране. Западные компании, традиционно закупавшие российский газ, находятся под мощнейшим политическим давлением. Тем не менее в 2024 году поставки в Европу российского газа (как природного, так и СПГ), по предварительным подсчетам, увеличатся на 18% выше уровня прошлого года и составят порядка 53 миллиардов кубических метров. Безусловно, эта цифра значительно меньше доковидных показателей, но такой объем поставок в нынешних условиях является еще одним ярким подтверждением надежности России как экспортера и партнера в энергокооперации. В отличие от европейских политиков, мы осознаем не только свою ответственность за соблюдение обязательств, но и за обеспечение глобальной энергетической безопасности. Напомню, что Россия сыграла важную роль в преодолении последствий мирового энергетического кризиса в 2021-2023 годах и продолжает гарантировать стабильность поставок углеводородов.— Насколько эффективны западные вторичные антироссийские санкции? Как широко применяется этот инструмент и сложно ли ему противодействовать? Можно ли ожидать появления новых рестрикций?— Вторичные санкции — это, по сути, попытка посредством запугивания и шантажа заставить независимые страны соблюдать принятые США и ЕС незаконные ограничительные меры в отношении России. Мы видим, как Запад усиливает давление на наших ключевых торговых партнеров: Турцию, ОАЭ, Китай, Индию, страны ЕАЭС, фактически требуя от них прекратить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией. Зависимые в той или иной степени от западных рынков и валют государства и бизнес вынуждены проявлять осторожность, чтобы самим не попасть под санкции, притом что там прекрасно осознают нелегитимную природу вторичных рестрикций.Эффективность этих ограничений пусть оценивают их инициаторы. Однако тот факт, что санкции регулярно ужесточаются, а давление на дружественные нам страны постоянно нарастает, может говорить об их относительно слабой эффективности. Россия совместно с заинтересованными государствами ведет работу по выстраиванию оптимальных форм взаимодействия, которые позволяли бы нам наращивать взаимную торговлю даже в условиях западных рестрикций.Думаю, что вторичные санкции — это временное явление, которое точно не приживется в подлинно многополярном мире. Сегодня в государствах мирового большинства есть четкий запрос на равноправие, открытость и партнерство в международных отношениях, в том числе в торговле. Уверен, что со временем ущербный подход Вашингтона, основанный на санкционном шантаже, просто перестанет работать, поскольку никто не хочет общаться с вымогателями и шантажистами, каковыми сегодня в международных отношениях выступают наши бывшие партнеры из-за океана.— "Группа двадцати" остается одной из ключевых площадок для российской экономической дипломатии. Позитивны ли для России итоги работы "Двадцатки" в 2024 году? Каковы приоритеты нашей работы в этом объединении на перспективу?— Прошедший год был крайне продуктивным для "Группы двадцати". По результатам председательства Бразилии форум укрепил свои позиции в качестве ведущей площадки для равноправного диалога ключевых экономик Юга и Севера по глобальным экономическим вопросам. В итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро (18-19 ноября) даны здравые оценки процессам, влияющим на темпы экономического роста, сделан фокус на преодолении неравенства, на проблемах, с которыми сталкиваются развивающиеся страны при обеспечении своей энергетической и продовольственной безопасности.Для России важно, что в договоренностях лидеров нашли отражение принципиальные для нас тезисы об использовании всех доступных эффективных технологий (технологически нейтральных подходов) в контексте низкоуглеродного развития, усилении голоса и представленности развивающихся стран в многосторонних финансовых институтах. В первых рядах поддержали инициированный президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой Глобальный альянс по борьбе с голодом и искоренению нищеты, объединивший 82 государства, 24 международные организации, девять финансовых учреждений и более 30 неправительственных организаций. Поделились своим опытом и передовыми наработками по реализации программ школьного питания, поддержки малых фермерских хозяйств.Готовы к продуктивной работе в этом году с еще одним нашим партнером по БРИКС — ЮАР, 9-11 декабря в Йоханнесбурге завершилась первая встреча шерп "Группы двадцати" под стартовавшим председательством Претории. Поддержали обозначенные партнерами приоритеты "Двадцатки" в 2025 году. Темы повышения устойчивости к катастрофам и преодоления стихийных бедствий, долговой устойчивости, справедливых энергопереходов, критически важных сырьевых материалов станут ориентиром для наших ведомств в рамках 15 рабочих групп "Двадцатки" на треке шерп и восьми — по линии Министерства финансов и Банка России.Россия полностью разделяет стремление ЮАР усилить в повестке форума фокус на обеспечение социальной справедливости и консолидацию стран мирового большинства в продвижении общих интересов. Нацелены принимать активное участие в работе предложенных Преторией целевых групп по вопросам инклюзивного экономического роста, продовольственной безопасности и искусственного интеллекта. Со своей стороны продолжим добиваться согласования подходов в целях стабильного роста, восстановления нормального функционирования сельхозрынков, устранения односторонних нелегитимных барьеров в торговле продовольствием и удобрениями.Поскольку южноафриканский год завершает череду вахт развивающихся государств (ранее — Индонезия, Индия, Бразилия) и подводит черту под первым раундом ротационных председательств всех стран — участниц "Двадцатки", Россия намерена внести свой вклад в подведение итогов работы форума, закрепив достижения Глобального Юга и cформировав прочный позитивный задел на будущее.— Форум АТЭС является универсальной платформой экономического сотрудничества в АТР. Как сегодня выстраивается его работа в условиях стремления Запада контролировать региональные экономические процессы? В чем важность форума для России?— АТЭС является уникальным инклюзивным многосторонним форматом. Форум одновременно объединяет на равноправных началах Россию, Китай, США и АСЕАН. Именно такие многосторонние объединения позволяют нам переходить от навязываемой Западом моноцентричной системы мироустройства к многополярности.Конечно, идеальных систем не бывает. В 2022-2023 годах западные экономики демонстрировали свою политическую близорукость, пытаясь политизировать повестку форума. Тем не менее уникальность АТЭС проявилась и в том, что, несмотря на все вводные, мы возобновили конструктивное общение и консенсусный процесс принятия решений. Наши лидеры признали, что практическая отдача от общей работы намного выше и важнее, чем эгоизм отдельных участников.Во взаимодействии с дружественными экономиками (прежде всего КНР, АСЕАН и Латинской Америки) последовательно продвигаем конструктивный диалог. Противодействуем попыткам Запада политизировать работу продавливанием в дискуссии и итоговые документы проблематики кризиса вокруг Украины. Так, в этом году наряду с декларацией лидеров итогами саммита стали ориентированные на практическое воплощение Ичсманское заявление о новом видении продвижения Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, дорожная карта АТЭС по формализации экономики и выходу на глобальные рынки, принципы АТЭС по минимизации продовольственных потерь и пищевых отходов, а также по развитию и внедрению низкоуглеродной водородной энергетики в регионе.АТЭС выполняет важную миссию — выступает, как принято в нем говорить, фабрикой идей и локомотивом продвижения продуктивной повестки экономического сотрудничества в регионе с акцентом на распространение наилучших практик и реализацию проектов экономического сотрудничества. Коллективная позиция экономик-членов неоднократно оказывала существенное влияние на развитие институциональной базы международной торговли, в том числе внесла вклад в создание ВТО в 1995 году.Россия нацелена на продвижение открытых и взаимовыгодных экономических отношений в АТР в русле Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года. Рассматриваем форум в качестве важного инструмента создания благоприятной институциональной среды для отечественных экономоператоров и налаживания бизнес-контактов. Интенсивное практическое сотрудничество в регионе — в интересах развития российской экономики.Неизменно стремимся к созидательной работе, вовлечены в проектную деятельность форума. За последние десять лет в АТЭС осуществлено более 80 российских проектов. В этом году уже в 13-й раз во Владивостоке прошла Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в области высшего образования. Реализуются востребованные инициативы по таким направлениям, как содействие малому и среднему, а также женскому предпринимательству, включая ежегодный конкурс APEC BEST AWARD, цифровая экономика, развитие удаленных и сельских территорий, реализация климатических проектов, устойчивое финансирование.

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