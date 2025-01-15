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Около 1,8 млн газовых плит проверят в Москве в этом году
Около 1,8 млн газовых плит проверят в Москве в этом году - РИА Новости, 15.01.2025
Около 1,8 млн газовых плит проверят в Москве в этом году
Специалисты комплекса городского хозяйства проверят в этом году около 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:00:00+03:00
2025-01-15T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверят в этом году около 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проверят в этом году около 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей. Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. Соответствующий график был опубликован в конце прошлого года. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасной работы газовой плиты очень важно своевременно ее проверять. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах. Уточнить сведения можно на официальном сайте "Мосгаза" и в специальном Telegram-боте компании. Кроме того, жители столицы могут подписаться на уведомления о предстоящей проверке и потом оценить работу специалиста.
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москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы
Около 1,8 млн газовых плит проверят в Москве в этом году
Бирюков: в Москве в этом году проверят около 1,8 млн газовых плит
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверят в этом году около 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проверят в этом году около 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей. Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. Соответствующий график был опубликован в конце прошлого года. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасной работы газовой плиты очень важно своевременно ее проверять. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.
"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах. Уточнить сведения можно на официальном сайте "Мосгаза" и в специальном Telegram-боте компании. Кроме того, жители столицы могут подписаться на уведомления о предстоящей проверке и потом оценить работу специалиста.