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Около 1,8 млн газовых плит проверят в Москве в этом году

Около 1,8 млн газовых плит проверят в Москве в этом году - РИА Новости, 15.01.2025

Около 1,8 млн газовых плит проверят в Москве в этом году

Специалисты комплекса городского хозяйства проверят в этом году около 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверят в этом году около 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проверят в этом году около 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей. Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. Соответствующий график был опубликован в конце прошлого года. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасной работы газовой плиты очень важно своевременно ее проверять. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах. Уточнить сведения можно на официальном сайте "Мосгаза" и в специальном Telegram-боте компании. Кроме того, жители столицы могут подписаться на уведомления о предстоящей проверке и потом оценить работу специалиста.

https://realty.ria.ru/20250115/zima-1993600274.html

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москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы