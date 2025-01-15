https://ria.ru/20250115/bespilotniki-1993765933.html

Над Белгородской и Тамбовской областями за ночь сбили три украинских БПЛА

Над Белгородской и Тамбовской областями за ночь сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 15.01.2025

Над Белгородской и Тамбовской областями за ночь сбили три украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и перехватили один над Тамбовской областью, сообщило... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T07:14:00+03:00

2025-01-15T07:14:00+03:00

2025-01-15T07:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и перехватили один над Тамбовской областью, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один перехвачен над территорией Тамбовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993761199.html

тамбовская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамбовская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)