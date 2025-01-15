https://ria.ru/20250115/bespilotniki-1993765933.html
Над Белгородской и Тамбовской областями за ночь сбили три украинских БПЛА
Над Белгородской и Тамбовской областями за ночь сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 15.01.2025
Над Белгородской и Тамбовской областями за ночь сбили три украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и перехватили один над Тамбовской областью, сообщило... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T07:14:00+03:00
2025-01-15T07:14:00+03:00
2025-01-15T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и перехватили один над Тамбовской областью, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один перехвачен над территорией Тамбовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993761199.html
тамбовская область
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тамбовская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Тамбовской областями за ночь сбили три украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили три БПЛА ВСУ над Белгородской и Тамбовской областями