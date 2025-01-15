https://ria.ru/20250115/belousov-1993823487.html

Белоусов доложит о подготовке к 80-летию Победы, сообщили в Кремле

Белоусов доложит о подготовке к 80-летию Победы, сообщили в Кремле - РИА Новости, 15.01.2025

Белоусов доложит о подготовке к 80-летию Победы, сообщили в Кремле

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета "Победа" доложит президенту России Владимиру Путину о подготовке к празднованию 80-летия Победы,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета "Победа" доложит президенту России Владимиру Путину о подготовке к празднованию 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сказал журналистам, что Путин в среду в режиме видеоконференции проведет заседание российского организационного комитета "Победа". "Будет вступительное слово Путина. Министр обороны Белоусов доложит о подготовке празднования годовщины Победы, расскажет о вопросах увековечивания памяти погибших при защите Отечества", - сказал он. Кроме того, в ходе заседания президент РАН Геннадий Красников расскажет об итогах экспертизы поступивших заявок от городов-претендентов для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести". "(Владимир - ред.) Якушев, секретарь генсовета "Единой России", расскажет о предложении всероссийской политической партии "Единая Россия" по присвоению городам почетного звания "Город трудовой доблести". (Заместитель министра обороны РФ - ред.) Анна Цивилева расскажет о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий", - добавил пресс-секретарь президента. Песков рассказал, что на заседании также выступит руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева, она доложит о проекте "Исторический суверенитет".

https://ria.ru/20250110/pobeda-1993098996.html

https://ria.ru/20250113/volodin-1993482183.html

https://ria.ru/20241127/kreml-1986104516.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, андрей белоусов, единая россия, российская академия наук, день победы, общество