https://ria.ru/20250115/belousov-1993823487.html
Белоусов доложит о подготовке к 80-летию Победы, сообщили в Кремле
Белоусов доложит о подготовке к 80-летию Победы, сообщили в Кремле - РИА Новости, 15.01.2025
Белоусов доложит о подготовке к 80-летию Победы, сообщили в Кремле
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета "Победа" доложит президенту России Владимиру Путину о подготовке к празднованию 80-летия Победы,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:53:00+03:00
2025-01-15T12:53:00+03:00
2025-01-15T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета "Победа" доложит президенту России Владимиру Путину о подготовке к празднованию 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сказал журналистам, что Путин в среду в режиме видеоконференции проведет заседание российского организационного комитета "Победа". "Будет вступительное слово Путина. Министр обороны Белоусов доложит о подготовке празднования годовщины Победы, расскажет о вопросах увековечивания памяти погибших при защите Отечества", - сказал он. Кроме того, в ходе заседания президент РАН Геннадий Красников расскажет об итогах экспертизы поступивших заявок от городов-претендентов для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести". "(Владимир - ред.) Якушев, секретарь генсовета "Единой России", расскажет о предложении всероссийской политической партии "Единая Россия" по присвоению городам почетного звания "Город трудовой доблести". (Заместитель министра обороны РФ - ред.) Анна Цивилева расскажет о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий", - добавил пресс-секретарь президента. Песков рассказал, что на заседании также выступит руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева, она доложит о проекте "Исторический суверенитет".
https://ria.ru/20250110/pobeda-1993098996.html
https://ria.ru/20250113/volodin-1993482183.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, андрей белоусов, единая россия, российская академия наук, день победы, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, Единая Россия, Российская академия наук, День Победы, Общество
Белоусов доложит о подготовке к 80-летию Победы, сообщили в Кремле
Песков: Белоусов доложит Путину о подготовке к празднованию 80-летия Победы