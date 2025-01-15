https://ria.ru/20250115/armeniya-1993764616.html

Армения и США назвали приоритет Еревана при двухстороннем сотрудничестве

Армения и США назвали приоритет Еревана при двухстороннем сотрудничестве - РИА Новости, 15.01.2025

Армения и США назвали приоритет Еревана при двухстороннем сотрудничестве

Армения и США считают приоритетом углубление интеграции Еревана в евроатлантические структуры, говорится в тексте документа о двустороннем стратегическом... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T06:40:00+03:00

2025-01-15T06:40:00+03:00

2025-01-15T08:20:00+03:00

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ЕРЕВАН, 15 янв - РИА Новости. Армения и США считают приоритетом углубление интеграции Еревана в евроатлантические структуры, говорится в тексте документа о двустороннем стратегическом партнерстве. Во вторник вечером глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. "Учитывая сохранение угроз глобальному миру и стабильности, Армения и США намерены расширить масштабы программ сотрудничества в области обороны и безопасности, в том числе путем инициирования двусторонних консультаций по вопросам обороны в следующем году, а также поддержки вооруженных сил Армении посредством профессиональной военной подготовки. США ценят важный вклад Армении в миротворческие усилия в Афганистане, Ираке, Косово, Ливане и Мали. Углубление интеграции Армении в евроатлантические структуры является двусторонним приоритетом, и стороны планируют расширить сотрудничество в области безопасности и программы реформ, направленные на повышение уровня взаимодействия Армении и укрепление обороны", - говорится в документе, опубликованном на сайт армянского МИД. Там же отмечается, что на фоне угроз распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) Армения и США планируют изучить меры по борьбе с распространением ОМУ и опасных технологий путем соблюдения международных стандартов нераспространения, эффективного применения экспортного контроля, усиления надзора и наращивания потенциала комитета государственных доходов Армении. Кроме того, стороны намерены работать над созданием "инновационного, безопасного и уважающего права человека цифрового будущего". Согласно документу, Соединенные Штаты продолжат помогать реформированию и модернизации министерства внутренних дел Армении и правоохранительных органов. "Ожидается, что такая поддержка будет включать обучение полиции и другие меры по обеспечению общественной безопасности, расследование злоупотреблений, а борьбу с транснациональной преступностью и коррупцией", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20250114/armeniya-1993738947.html

https://ria.ru/20250115/armeniya--1993764010.html

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в мире, армения, сша, ереван, энтони блинкен