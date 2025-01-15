https://ria.ru/20250115/anokhin-1993900457.html

Чемпионат и первенства ЦФО по легкой атлетике открылись в Смоленске

Чемпионат и первенства ЦФО по легкой атлетике открылись в Смоленске - РИА Новости, 15.01.2025

Чемпионат и первенства ЦФО по легкой атлетике открылись в Смоленске

Чемпионат и первенства Центрального федерального округа по легкой атлетике открылись в среду в Смоленске, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:29:00+03:00

2025-01-15T18:29:00+03:00

2025-01-15T18:29:00+03:00

смоленская область

смоленская область

смоленск

василий анохин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Чемпионат и первенства Центрального федерального округа по легкой атлетике открылись в среду в Смоленске, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Смоленск вновь стал столицей "королевы спорта" в ЦФО. Уже более 10 лет наша область принимает Чемпионат и первенства округа по легкой атлетике. Участие в них принимают 850 сильнейших спортсменов из 17 регионов. Открыли сегодня масштабные соревнования, базой которых стал манеж Смоленского государственного университета спорта", - написал Анохин в своем телеграм-канале. В состязательную программу входят 17 легкоатлетических дисциплин: беговые и технические виды спорта, многоборья. Смоленскую область во всех дисциплинах представляет 101 спортсмен. "Желаю всем ярких побед и новых личных достижений! Пусть борьба будет честной и упорной, а каждый атлет получит максимум удовольствия от участия в соревнованиях и продемонстрирует свой потенциал", - пожелал губернатор.

https://ria.ru/20250114/anokhin-1993716801.html

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смоленская область, смоленск, василий анохин