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AliExpress восстановил работу платформы - РИА Новости, 15.01.2025
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18:20 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/aliexpress-1993898939.html
AliExpress восстановил работу платформы
AliExpress восстановил работу платформы - РИА Новости, 15.01.2025
AliExpress восстановил работу платформы
AliExpress восстановил работу платформы в России после сбоя, пользователям доступны все функции, сообщили РИА Новости в пресс-службе AliExpress СНГ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:20:00+03:00
2025-01-15T18:20:00+03:00
технологии
россия
aliexpress
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. AliExpress восстановил работу платформы в России после сбоя, пользователям доступны все функции, сообщили РИА Новости в пресс-службе AliExpress СНГ. "AliExpress устранил неполадки и полностью восстановил работу платформы. Все функции доступны пользователям в полном объеме", - сказано в сообщении пресс-службы. Ранее в среду россияне сообщали о плохой работе интернет-магазина Aliexpress - по данным детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф", на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб. По информации детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб касалось работы личного кабинета. Также пользователи сообщали о сбое сайта и мобильного приложения.
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технологии, россия, aliexpress
Технологии, Россия, AliExpress
AliExpress восстановил работу платформы

AliExpress восстановил работу платформы после сбоя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункты выдачи Aliexpress
Пункты выдачи Aliexpress - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пункты выдачи Aliexpress. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. AliExpress восстановил работу платформы в России после сбоя, пользователям доступны все функции, сообщили РИА Новости в пресс-службе AliExpress СНГ.
"AliExpress устранил неполадки и полностью восстановил работу платформы. Все функции доступны пользователям в полном объеме", - сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее в среду россияне сообщали о плохой работе интернет-магазина Aliexpress - по данным детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф", на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб. По информации детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб касалось работы личного кабинета. Также пользователи сообщали о сбое сайта и мобильного приложения.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Работу Рунета восстановили
14 января, 18:10
 
ТехнологииРоссияAliExpress
 
 
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