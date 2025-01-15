https://ria.ru/20250115/aliexpress-1993898939.html

AliExpress восстановил работу платформы

AliExpress восстановил работу платформы - РИА Новости, 15.01.2025

AliExpress восстановил работу платформы

AliExpress восстановил работу платформы в России после сбоя, пользователям доступны все функции, сообщили РИА Новости в пресс-службе AliExpress СНГ. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:20:00+03:00

2025-01-15T18:20:00+03:00

2025-01-15T18:20:00+03:00

технологии

россия

aliexpress

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. AliExpress восстановил работу платформы в России после сбоя, пользователям доступны все функции, сообщили РИА Новости в пресс-службе AliExpress СНГ. "AliExpress устранил неполадки и полностью восстановил работу платформы. Все функции доступны пользователям в полном объеме", - сказано в сообщении пресс-службы. Ранее в среду россияне сообщали о плохой работе интернет-магазина Aliexpress - по данным детектора для отслеживания сбоев "Сбой.рф", на 14.11 мск насчитывалось почти 1,7 тысячи жалоб. По информации детектора для отслеживания сбоев Downdetector.su, более половины жалоб касалось работы личного кабинета. Также пользователи сообщали о сбое сайта и мобильного приложения.

https://ria.ru/20250114/runet-1993709977.html

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2025

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технологии, россия, aliexpress