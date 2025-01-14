https://ria.ru/20250114/zhestyannikov-1993708955.html

Жестянников: особая задача - всесторонняя поддержка бойцов СВО

Жестянников: особая задача - всесторонняя поддержка бойцов СВО - РИА Новости, 14.01.2025

Жестянников: особая задача - всесторонняя поддержка бойцов СВО

Особая задача для парламентариев Вологодской области - всесторонняя поддержка бойцов СВО, сообщил спикер регионального парламента Сергей Жестянников. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:08:00+03:00

2025-01-14T18:08:00+03:00

2025-01-14T18:08:00+03:00

вологодская область

вологодская область

курская область

сергей жестянников

владимир путин

георгий филимонов

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Особая задача для парламентариев Вологодской области - всесторонняя поддержка бойцов СВО, сообщил спикер регионального парламента Сергей Жестянников. Во вторник он режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии весенней сессии Государственной Думы. "Особая задача – это всесторонняя поддержка бойцов СВО и их семей. 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. В мае будет годовщина - 80-летие Великой Победы, значимая национальная дата, подчеркивающая связь поколений. Важно обеспечить бойцов, защищающих нашу страну, всем необходимым", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. По его словам, на Вологодчине депутаты приняли около 30 региональных законов. Работа в этом направлении будет продолжена. "Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся еще 19 федеральных законопроектов, которые касаются расширения форм помощи военнослужащим и их семьям, обеспечения социальных и трудовых гарантий, предоставления дополнительных льгот детям участников СВО. Ожидается внесение законопроекта, по которому военнослужащие, выполняющие задачи в Курской области, смогут быть приравнены к участникам СВО и получать соответствующие льготы. Полностью поддерживаю", - отметил Жестянников. Он добавил, что еще ряд приоритетных задач – поддержка многодетных семей, решение проблемы дефицита кадров в сферах здравоохранения и образования, бесперебойное обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов, регулирование вопросов трудовой миграции. "Отдельный приоритет - защита детей от потребления опасных веществ. На Вологодчине мы этому вопросу уделяем особое внимание. Уже принят ряд соответствующих законопроектов, один из которых - ограничение продажи алкоголя. Убежден, что это необходимый шаг для здорового поколения", - отметил председатель парламента Вологодской области. Он напомнил, что ранее губернатор региона Георгий Филимонов получил поддержку инициативы по ограничению или полному запрету продажи никотиносодержащей продукции, а также запрету продажи алкоголя вблизи объектов культуры. "Эти законопроекты мы продвигаем на федеральный уровень", - резюмировал Жестянников.

https://ria.ru/20250109/zhestyannikov-1992980112.html

https://ria.ru/20250109/pererabotka-1992976599.html

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вологодская область, курская область, сергей жестянников, владимир путин, георгий филимонов, госдума рф