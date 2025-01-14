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Жестянников: особая задача - всесторонняя поддержка бойцов СВО - РИА Новости, 14.01.2025
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Вологодская область
 
18:08 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/zhestyannikov-1993708955.html
Жестянников: особая задача - всесторонняя поддержка бойцов СВО
Жестянников: особая задача - всесторонняя поддержка бойцов СВО - РИА Новости, 14.01.2025
Жестянников: особая задача - всесторонняя поддержка бойцов СВО
Особая задача для парламентариев Вологодской области - всесторонняя поддержка бойцов СВО, сообщил спикер регионального парламента Сергей Жестянников. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:08:00+03:00
2025-01-14T18:08:00+03:00
вологодская область
вологодская область
курская область
сергей жестянников
владимир путин
георгий филимонов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Особая задача для парламентариев Вологодской области - всесторонняя поддержка бойцов СВО, сообщил спикер регионального парламента Сергей Жестянников. Во вторник он режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии весенней сессии Государственной Думы. "Особая задача – это всесторонняя поддержка бойцов СВО и их семей. 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. В мае будет годовщина - 80-летие Великой Победы, значимая национальная дата, подчеркивающая связь поколений. Важно обеспечить бойцов, защищающих нашу страну, всем необходимым", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. По его словам, на Вологодчине депутаты приняли около 30 региональных законов. Работа в этом направлении будет продолжена. "Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся еще 19 федеральных законопроектов, которые касаются расширения форм помощи военнослужащим и их семьям, обеспечения социальных и трудовых гарантий, предоставления дополнительных льгот детям участников СВО. Ожидается внесение законопроекта, по которому военнослужащие, выполняющие задачи в Курской области, смогут быть приравнены к участникам СВО и получать соответствующие льготы. Полностью поддерживаю", - отметил Жестянников. Он добавил, что еще ряд приоритетных задач – поддержка многодетных семей, решение проблемы дефицита кадров в сферах здравоохранения и образования, бесперебойное обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов, регулирование вопросов трудовой миграции. "Отдельный приоритет - защита детей от потребления опасных веществ. На Вологодчине мы этому вопросу уделяем особое внимание. Уже принят ряд соответствующих законопроектов, один из которых - ограничение продажи алкоголя. Убежден, что это необходимый шаг для здорового поколения", - отметил председатель парламента Вологодской области. Он напомнил, что ранее губернатор региона Георгий Филимонов получил поддержку инициативы по ограничению или полному запрету продажи никотиносодержащей продукции, а также запрету продажи алкоголя вблизи объектов культуры. "Эти законопроекты мы продвигаем на федеральный уровень", - резюмировал Жестянников.
https://ria.ru/20250109/zhestyannikov-1992980112.html
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вологодская область, курская область, сергей жестянников, владимир путин, георгий филимонов, госдума рф
Вологодская область, Вологодская область, Курская область, Сергей Жестянников, Владимир Путин, Георгий Филимонов, Госдума РФ
Жестянников: особая задача - всесторонняя поддержка бойцов СВО

Спикер Жестянников: особая задача - всесторонняя поддержка бойцов СВО

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Особая задача для парламентариев Вологодской области - всесторонняя поддержка бойцов СВО, сообщил спикер регионального парламента Сергей Жестянников.
Во вторник он режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии весенней сессии Государственной Думы.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Спикер Вологодского Заксобрания обсудил вопросы организации детского отдыха
9 января, 17:11
"Особая задача – это всесторонняя поддержка бойцов СВО и их семей. 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. В мае будет годовщина - 80-летие Великой Победы, значимая национальная дата, подчеркивающая связь поколений. Важно обеспечить бойцов, защищающих нашу страну, всем необходимым", - написал Жестянников в своем телеграм-канале.
По его словам, на Вологодчине депутаты приняли около 30 региональных законов. Работа в этом направлении будет продолжена.
"Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся еще 19 федеральных законопроектов, которые касаются расширения форм помощи военнослужащим и их семьям, обеспечения социальных и трудовых гарантий, предоставления дополнительных льгот детям участников СВО. Ожидается внесение законопроекта, по которому военнослужащие, выполняющие задачи в Курской области, смогут быть приравнены к участникам СВО и получать соответствующие льготы. Полностью поддерживаю", - отметил Жестянников.
Он добавил, что еще ряд приоритетных задач – поддержка многодетных семей, решение проблемы дефицита кадров в сферах здравоохранения и образования, бесперебойное обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов, регулирование вопросов трудовой миграции.
"Отдельный приоритет - защита детей от потребления опасных веществ. На Вологодчине мы этому вопросу уделяем особое внимание. Уже принят ряд соответствующих законопроектов, один из которых - ограничение продажи алкоголя. Убежден, что это необходимый шаг для здорового поколения", - отметил председатель парламента Вологодской области.
Он напомнил, что ранее губернатор региона Георгий Филимонов получил поддержку инициативы по ограничению или полному запрету продажи никотиносодержащей продукции, а также запрету продажи алкоголя вблизи объектов культуры.
"Эти законопроекты мы продвигаем на федеральный уровень", - резюмировал Жестянников.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Вологодская областьВологодская областьКурская областьСергей ЖестянниковВладимир ПутинГеоргий ФилимоновГосдума РФ
 
 
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