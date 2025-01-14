Жестянников: особая задача - всесторонняя поддержка бойцов СВО
Спикер Жестянников: особая задача - всесторонняя поддержка бойцов СВО
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Особая задача для парламентариев Вологодской области - всесторонняя поддержка бойцов СВО, сообщил спикер регионального парламента Сергей Жестянников.
Во вторник он режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии весенней сессии Государственной Думы.
"Особая задача – это всесторонняя поддержка бойцов СВО и их семей. 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. В мае будет годовщина - 80-летие Великой Победы, значимая национальная дата, подчеркивающая связь поколений. Важно обеспечить бойцов, защищающих нашу страну, всем необходимым", - написал Жестянников в своем телеграм-канале.
По его словам, на Вологодчине депутаты приняли около 30 региональных законов. Работа в этом направлении будет продолжена.
"Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся еще 19 федеральных законопроектов, которые касаются расширения форм помощи военнослужащим и их семьям, обеспечения социальных и трудовых гарантий, предоставления дополнительных льгот детям участников СВО. Ожидается внесение законопроекта, по которому военнослужащие, выполняющие задачи в Курской области, смогут быть приравнены к участникам СВО и получать соответствующие льготы. Полностью поддерживаю", - отметил Жестянников.
Он добавил, что еще ряд приоритетных задач – поддержка многодетных семей, решение проблемы дефицита кадров в сферах здравоохранения и образования, бесперебойное обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов, регулирование вопросов трудовой миграции.
"Отдельный приоритет - защита детей от потребления опасных веществ. На Вологодчине мы этому вопросу уделяем особое внимание. Уже принят ряд соответствующих законопроектов, один из которых - ограничение продажи алкоголя. Убежден, что это необходимый шаг для здорового поколения", - отметил председатель парламента Вологодской области.
Он напомнил, что ранее губернатор региона Георгий Филимонов получил поддержку инициативы по ограничению или полному запрету продажи никотиносодержащей продукции, а также запрету продажи алкоголя вблизи объектов культуры.
"Эти законопроекты мы продвигаем на федеральный уровень", - резюмировал Жестянников.
Разработку по переработке ила можно распространить по России
9 января, 16:55