https://ria.ru/20250114/zemletryasenie-1993567968.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 14.01.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано утром во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T03:53:00+03:00

2025-01-14T03:53:00+03:00

2025-01-14T03:53:00+03:00

шикотан

тихий океан

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано утром во вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 8.53 (0.53 мск) 14 января. Эпицентр находился в Тихом океане в 21 километре юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 75 километров", - рассказала собеседница агентства. Сейсмолог отметила, что подземные толчки силой 3-4 балла могли ощутить на Шикотане. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20241210/kurily-1988290041.html

шикотан

тихий океан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шикотан, тихий океан, происшествия