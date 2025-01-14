https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993644279.html

Лавров усомнился в адекватности Зеленского

Лавров усомнился в адекватности Зеленского - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров усомнился в адекватности Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в адекватности Владимира Зеленского, публично матерившегося при обсуждении украинского конфликта. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:38:00+03:00

2025-01-14T13:38:00+03:00

2025-01-14T13:38:00+03:00

россия

владимир зеленский

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в адекватности Владимира Зеленского, публично матерившегося при обсуждении украинского конфликта. "Просто использовал русский мат, чтобы обозначить свое отношение к целому ряду миротворцев, которые не хотят выгнать русских на границы 1991-го года. Но адекватность этого гражданина - это отдельный вопрос", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Ранее Зеленский дал интервью американскому ученому и подкастеру Лексу Фридману. За время разговора Зеленский использовал нецензурную лексику неоднократно.

https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993564411.html

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2025

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россия, владимир зеленский, сергей лавров, в мире