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В Раде пригрозили снести Зеленского - РИА Новости, 14.01.2025
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02:36 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993564411.html
В Раде пригрозили снести Зеленского
В Раде пригрозили снести Зеленского - РИА Новости, 14.01.2025
В Раде пригрозили снести Зеленского
Украинцы "снесут" Владимира Зеленского, если тот попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет, при этом сотрудников военкоматов будут убивать, чтобы... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T02:36:00+03:00
2025-01-14T02:36:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинцы "снесут" Владимира Зеленского, если тот попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет, при этом сотрудников военкоматов будут убивать, чтобы защитить сыновей, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. "Если Зеленский попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет - его снесут. При этом, никого нового в армии не появится, потому что молодежь разбежится еще быстрее стариков", - написал Дубинский. Он также подчеркнул, что не завидует сотрудникам военкоматов. "Те, кому сегодня 45-50, за своих сыновей просто будут их убивать. И так, рано или поздно, доберутся и до (Зеленского - ред.)", - добавил Дубинский. США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщила 3 января Служба внешней разведки РФ.
https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html
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в мире, сша, киев, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, США, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде пригрозили снести Зеленского

Депутат Рады Дубинский: если Зеленский снизит возраст мобилизации, его снесут

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинцы "снесут" Владимира Зеленского, если тот попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет, при этом сотрудников военкоматов будут убивать, чтобы защитить сыновей, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Если Зеленский попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет - его снесут. При этом, никого нового в армии не появится, потому что молодежь разбежится еще быстрее стариков", - написал Дубинский.
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Он также подчеркнул, что не завидует сотрудникам военкоматов.
"Те, кому сегодня 45-50, за своих сыновей просто будут их убивать. И так, рано или поздно, доберутся и до (Зеленского - ред.)", - добавил Дубинский.
США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщила 3 января Служба внешней разведки РФ.
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В миреСШАКиевРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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