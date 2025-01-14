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Захарова ответила главе МИД Молдавии, который не прокомментировал ее слова - РИА Новости, 14.01.2025
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00:43 14.01.2025 (обновлено: 09:26 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/zaharova-1993559973.html
Захарова ответила главе МИД Молдавии, который не прокомментировал ее слова
Захарова ответила главе МИД Молдавии, который не прокомментировал ее слова - РИА Новости, 14.01.2025
Захарова ответила главе МИД Молдавии, который не прокомментировал ее слова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила министру иностранных дел Молдавии Михаю Попшою, который заявил, что не... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T00:43:00+03:00
2025-01-14T09:26:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
мария захарова
михай попшой
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила министру иностранных дел Молдавии Михаю Попшою, который заявил, что не будет комментировать ее официальные заявления, так как она "не представляет дипломатию". Захарова также привела другую цитату молдавского министра: "Любое обвинение, выдвинутое ею против нас, является всего лишь элементом пропаганды". "Во-первых, я представляю не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде. За каждым словом, сказанным по ситуации в Молдавии, стоят цифры, факты, прямые цитаты. Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем", — написала Захарова. Она добавила, что каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику властей в Кишиневе. "Молдавским официальным лицам следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть", — подчеркнула официальный представитель МИД России.
https://ria.ru/20250112/moldavija-1993366189.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, мария захарова, михай попшой
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Мария Захарова, Михай Попшой
Захарова ответила главе МИД Молдавии, который не прокомментировал ее слова

Захарова заявила, что глава МИД Молдавии расписался в том, что крыть нечем

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила министру иностранных дел Молдавии Михаю Попшою, который заявил, что не будет комментировать ее официальные заявления, так как она "не представляет дипломатию".
Захарова также привела другую цитату молдавского министра: "Любое обвинение, выдвинутое ею против нас, является всего лишь элементом пропаганды".
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"Во-первых, я представляю не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде. За каждым словом, сказанным по ситуации в Молдавии, стоят цифры, факты, прямые цитаты. Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем", — написала Захарова.
Она добавила, что каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику властей в Кишиневе.
"Молдавским официальным лицам следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть", — подчеркнула официальный представитель МИД России.
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В миреМолдавияРоссияКишиневМария ЗахароваМихай Попшой
 
 
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