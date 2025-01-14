Захарова ответила главе МИД Молдавии, который не прокомментировал ее слова
Захарова заявила, что глава МИД Молдавии расписался в том, что крыть нечем
© Пресс-служба МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила министру иностранных дел Молдавии Михаю Попшою, который заявил, что не будет комментировать ее официальные заявления, так как она "не представляет дипломатию".
Захарова также привела другую цитату молдавского министра: "Любое обвинение, выдвинутое ею против нас, является всего лишь элементом пропаганды".
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"Во-первых, я представляю не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде. За каждым словом, сказанным по ситуации в Молдавии, стоят цифры, факты, прямые цитаты. Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем", — написала Захарова.
Она добавила, что каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику властей в Кишиневе.
"Молдавским официальным лицам следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть", — подчеркнула официальный представитель МИД России.
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