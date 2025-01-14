https://ria.ru/20250114/zaharova-1993559973.html

Захарова ответила главе МИД Молдавии, который не прокомментировал ее слова

Захарова ответила главе МИД Молдавии, который не прокомментировал ее слова - РИА Новости, 14.01.2025

Захарова ответила главе МИД Молдавии, который не прокомментировал ее слова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила министру иностранных дел Молдавии Михаю Попшою, который заявил, что не... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T00:43:00+03:00

2025-01-14T00:43:00+03:00

2025-01-14T09:26:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила министру иностранных дел Молдавии Михаю Попшою, который заявил, что не будет комментировать ее официальные заявления, так как она "не представляет дипломатию". Захарова также привела другую цитату молдавского министра: "Любое обвинение, выдвинутое ею против нас, является всего лишь элементом пропаганды". "Во-первых, я представляю не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде. За каждым словом, сказанным по ситуации в Молдавии, стоят цифры, факты, прямые цитаты. Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем", — написала Захарова. Она добавила, что каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику властей в Кишиневе. "Молдавским официальным лицам следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть", — подчеркнула официальный представитель МИД России.

https://ria.ru/20250112/moldavija-1993366189.html

https://ria.ru/20240902/moldaviya-1970050969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, кишинев, мария захарова, михай попшой