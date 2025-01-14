https://ria.ru/20250114/zabaykale-1993639305.html

Сельхозкооперативам Забайкалья предоставят на развитие более 120 млн рублей

Сельхозкооперативам Забайкалья предоставят на развитие более 120 млн рублей - РИА Новости, 14.01.2025

Сельхозкооперативам Забайкалья предоставят на развитие более 120 млн рублей

Свыше 120 миллионов рублей направят сельскохозяйственным потребительским кооперативам Забайкальского края в этом году в рамках господдержки, сообщает... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Свыше 120 миллионов рублей направят сельскохозяйственным потребительским кооперативам Забайкальского края в этом году в рамках господдержки, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам руководителя краевого Минсельхоза Дениса Бочкарева, сельхозкооперативам каждый год предоставляется государственная поддержка на развитие потребительской кооперации. В этом году планируется вдвое увеличить субсидии на возмещение части затрат на приобретенное имущество, технологическое оборудование, сельхозтехнику и закуп продукции. Он отметил, что на эти цели выделят сумму в размере 54 миллиона рублей из бюджета региона. Также сохранится грантовая поддержка – 67 миллионов рублей. На данный момент в крае действует 56 кооперативов, из них 29 создано за последние три года. Как подчеркнул руководитель краевого Минсельхоза, одна из основных задач в этой сфере – вовлечение в кооперативное движение большего количества мелких сельхозпроизводителей. Так, добавил Бочкарев, в кооперации края вовлечено 2,5 тысячи членов, из которых свыше 2,3 тысячи участников – владельцы личных подсобных хозяйств, 139 фермерских хозяйств, а также 31 сельхозорганизация. Ранее в правительстве региона сообщали, что в 2024 году в крае поддержали 583 субъекта МСП на сумму 2,2 миллиарда рублей по национальному проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20250114/biznes-1993620485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, забайкальский край, поддержка бизнеса