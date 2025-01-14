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В Киеве и Сумах прогремели взрывы
В Киеве и Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 14.01.2025
В Киеве и Сумах прогремели взрывы
В Киеве и Сумах прогремели взрывы, передает агентство "РБК-Украина" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T00:27:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Киеве и Сумах прогремели взрывы, передает агентство "РБК-Украина" в Telegram-канале."В Киеве были слышны взрывы", — говорится в публикации.Позднее агентство опубликовало сообщение о таких же инцидентах в Сумах. Менее чем через час издание "Страна.ua" написало о новых взрывах в столице.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, а также Киевской и Сумской областях звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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