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В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 14.01.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T00:27:00+03:00
2025-01-14T00:27:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины