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ВЦИОМ: две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего - РИА Новости, 14.01.2025
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02:50 14.01.2025 (обновлено: 12:29 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/vtsiom-1993625304.html
ВЦИОМ: две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего
ВЦИОМ: две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего - РИА Новости, 14.01.2025
ВЦИОМ: две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего
Две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего, слово "будущее" в первую очередь ассоциируется у респондентов с личными жизненными планами и... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T02:50:00+03:00
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общество
россия
валерий федоров
вциом
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего, слово "будущее" в первую очередь ассоциируется у респондентов с личными жизненными планами и планами их близких, показал опрос ВЦИОМ, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным опроса, 66% респондентов считают, что будущее будет лучше настоящего, 10% придерживаются противоположного мнения, а 13% россиян полагают, что ничего не изменится и будущее будет таким же. Четверо из десяти (39%) респондентов ответили, что слово "будущее" в первую очередь ассоциируется у них с собственными планами и планами их близких, для 21% будущее связано с изменениями в родном городе и стране, 17% россиян сказали, что не могут себе представить будущее, поскольку "это что-то очень далекое и непонятное". По мнению 17% респондентов, будущее будет благополучным и спокойным, они ждут победы России в СВО, 22% хотят личного счастья и счастья близких в будущем, у 14% опрошенных будущее ассоциируется с развитием технологий, инновациями и цифровизацией. Трое из десяти (30%) россиян считают, что будущее наступит в ближайшие 10 лет, 12% думают, что оно наступит через 10-50 лет, по мнению 17% опрошенных, оно уже наступило. "Первый и самый важный вывод, который можно сделать из свежего исследования ВЦИОМ относительно будущего, такой: россияне думают о завтрашнем дне прежде всего применительно к себе самим и своим семьям. Личный, частный, даже интимный аспект будущего для них важнее, чем общественный, государственный, мировой", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Кроме того, он отметил, что сейчас будущее в России воспринимается преимущественно позитивно, в отличие от стран Запада, где в последние годы будущее "вызывает в основном пессимистические оценки". "Таким образом, будущее – важный политический ресурс, которым мы можем в полной мере воспользоваться", - добавил Федоров. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 декабря 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240613/opros-1952623466.html
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общество, россия, валерий федоров, вциом
Общество, Россия, Валерий Федоров, ВЦИОМ
ВЦИОМ: две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего

ВЦИОМ: 66 процентов россиян считают, что будущее будет лучше настоящего

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего, слово "будущее" в первую очередь ассоциируется у респондентов с личными жизненными планами и планами их близких, показал опрос ВЦИОМ, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным опроса, 66% респондентов считают, что будущее будет лучше настоящего, 10% придерживаются противоположного мнения, а 13% россиян полагают, что ничего не изменится и будущее будет таким же.
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Четверо из десяти (39%) респондентов ответили, что слово "будущее" в первую очередь ассоциируется у них с собственными планами и планами их близких, для 21% будущее связано с изменениями в родном городе и стране, 17% россиян сказали, что не могут себе представить будущее, поскольку "это что-то очень далекое и непонятное".
По мнению 17% респондентов, будущее будет благополучным и спокойным, они ждут победы России в СВО, 22% хотят личного счастья и счастья близких в будущем, у 14% опрошенных будущее ассоциируется с развитием технологий, инновациями и цифровизацией.
Трое из десяти (30%) россиян считают, что будущее наступит в ближайшие 10 лет, 12% думают, что оно наступит через 10-50 лет, по мнению 17% опрошенных, оно уже наступило.
"Первый и самый важный вывод, который можно сделать из свежего исследования ВЦИОМ относительно будущего, такой: россияне думают о завтрашнем дне прежде всего применительно к себе самим и своим семьям. Личный, частный, даже интимный аспект будущего для них важнее, чем общественный, государственный, мировой", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
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Кроме того, он отметил, что сейчас будущее в России воспринимается преимущественно позитивно, в отличие от стран Запада, где в последние годы будущее "вызывает в основном пессимистические оценки".
"Таким образом, будущее – важный политический ресурс, которым мы можем в полной мере воспользоваться", - добавил Федоров.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 декабря 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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