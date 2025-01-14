https://ria.ru/20250114/vtsiom-1993625304.html

ВЦИОМ: две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего

ВЦИОМ: две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего - РИА Новости, 14.01.2025

ВЦИОМ: две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего

Две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего, слово "будущее" в первую очередь ассоциируется у респондентов с личными жизненными планами и... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T02:50:00+03:00

2025-01-14T02:50:00+03:00

2025-01-14T12:29:00+03:00

общество

россия

валерий федоров

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992187582_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_879a792023e9532dc03900408010f0a8.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Две трети россиян считают, что будущее будет лучше настоящего, слово "будущее" в первую очередь ассоциируется у респондентов с личными жизненными планами и планами их близких, показал опрос ВЦИОМ, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным опроса, 66% респондентов считают, что будущее будет лучше настоящего, 10% придерживаются противоположного мнения, а 13% россиян полагают, что ничего не изменится и будущее будет таким же. Четверо из десяти (39%) респондентов ответили, что слово "будущее" в первую очередь ассоциируется у них с собственными планами и планами их близких, для 21% будущее связано с изменениями в родном городе и стране, 17% россиян сказали, что не могут себе представить будущее, поскольку "это что-то очень далекое и непонятное". По мнению 17% респондентов, будущее будет благополучным и спокойным, они ждут победы России в СВО, 22% хотят личного счастья и счастья близких в будущем, у 14% опрошенных будущее ассоциируется с развитием технологий, инновациями и цифровизацией. Трое из десяти (30%) россиян считают, что будущее наступит в ближайшие 10 лет, 12% думают, что оно наступит через 10-50 лет, по мнению 17% опрошенных, оно уже наступило. "Первый и самый важный вывод, который можно сделать из свежего исследования ВЦИОМ относительно будущего, такой: россияне думают о завтрашнем дне прежде всего применительно к себе самим и своим семьям. Личный, частный, даже интимный аспект будущего для них важнее, чем общественный, государственный, мировой", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Кроме того, он отметил, что сейчас будущее в России воспринимается преимущественно позитивно, в отличие от стран Запада, где в последние годы будущее "вызывает в основном пессимистические оценки". "Таким образом, будущее – важный политический ресурс, которым мы можем в полной мере воспользоваться", - добавил Федоров. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 декабря 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240613/opros-1952623466.html

https://ria.ru/20240506/putin-1944106197.html

https://ria.ru/20240320/rossiyane-1934408166.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, валерий федоров, вциом