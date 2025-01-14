https://ria.ru/20250114/vsu-1993662440.html

ВС России нанесли поражение объекту энергетики на Украине

ВС России нанесли поражение объекту энергетики на Украине - РИА Новости, 14.01.2025

ВС России нанесли поражение объекту энергетики на Украине

Российские войска нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу военного предприятия Украины, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:36:00+03:00

2025-01-14T14:36:00+03:00

2025-01-14T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу военного предприятия Украины, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы ВСУ в 148 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250114/kimakovskiy-1993632363.html

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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)