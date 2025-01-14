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ВС России нанесли поражение объекту энергетики на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/vsu-1993662440.html
ВС России нанесли поражение объекту энергетики на Украине
ВС России нанесли поражение объекту энергетики на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
ВС России нанесли поражение объекту энергетики на Украине
Российские войска нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу военного предприятия Украины, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:36:00+03:00
2025-01-14T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу военного предприятия Украины, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы ВСУ в 148 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250114/kimakovskiy-1993632363.html
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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение объекту энергетики на Украине

Минобороны: ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" вооруженных сил РФ
Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу военного предприятия Украины, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы ВСУ в 148 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сводке министерства.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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