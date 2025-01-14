https://ria.ru/20250114/vsu-1993662440.html
ВС России нанесли поражение объекту энергетики на Украине
ВС России нанесли поражение объекту энергетики на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
ВС России нанесли поражение объекту энергетики на Украине
Российские войска нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу военного предприятия Украины, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:36:00+03:00
2025-01-14T14:36:00+03:00
2025-01-14T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу военного предприятия Украины, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы ВСУ в 148 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сводке министерства.
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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение объекту энергетики на Украине
Минобороны: ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВСУ