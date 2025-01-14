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ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/vsu-1993601051.html
ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 14.01.2025
ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области
Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:09:00+03:00
2025-01-14T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, за сутки 27 населенных пунктов в восьми районах области подверглись ударам со стороны Украины: выпущено 73 боеприпаса и совершены атаки 40 беспилотниками. За этот период разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, пяти частных домовладениях, двух промышленных предприятиях, также повреждены семь транспортных средств. "В Борисовском районе села Беленькое и Зозули подверглись атакам четырех беспилотников. В Зозулях в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль пострадали женщина и ее годовалый ребенок. После обследования у мамы исключили баротравму, она отпущена домой, ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Также вчера в медицинское учреждение обратился мужчина, который 12 января получил минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника в селе Березовка", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 11 снарядами и атакам семью беспилотниками, ранена женщина. Над Валуйским округом и Чернянским районом системой ПВО сбиты два беспилотника. В Волоконовском районе в селе Новое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. В Грайворонском округе по 11 населенным пунктам выпущено 19 снарядов, и зафиксированы атаки восемью беспилотниками. Жители нескольких улиц города Грайворона временно остаются без света. "В Краснояружском районе села Графовка, Демидовка и Репяховка подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 40 боеприпасов, и совершены атаки с помощью 10 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром и хутору Балки выпущено три боеприпаса в ходе трех обстрелов, и совершены атаки с помощью восьми беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области

Гладков: украинские войска выпустили 73 снаряда по Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, за сутки 27 населенных пунктов в восьми районах области подверглись ударам со стороны Украины: выпущено 73 боеприпаса и совершены атаки 40 беспилотниками. За этот период разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, пяти частных домовладениях, двух промышленных предприятиях, также повреждены семь транспортных средств.
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"В Борисовском районе села Беленькое и Зозули подверглись атакам четырех беспилотников. В Зозулях в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль пострадали женщина и ее годовалый ребенок. После обследования у мамы исключили баротравму, она отпущена домой, ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Также вчера в медицинское учреждение обратился мужчина, который 12 января получил минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника в селе Березовка", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 11 снарядами и атакам семью беспилотниками, ранена женщина. Над Валуйским округом и Чернянским районом системой ПВО сбиты два беспилотника. В Волоконовском районе в селе Новое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. В Грайворонском округе по 11 населенным пунктам выпущено 19 снарядов, и зафиксированы атаки восемью беспилотниками. Жители нескольких улиц города Грайворона временно остаются без света.
"В Краснояружском районе села Графовка, Демидовка и Репяховка подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 40 боеприпасов, и совершены атаки с помощью 10 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром и хутору Балки выпущено три боеприпаса в ходе трех обстрелов, и совершены атаки с помощью восьми беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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