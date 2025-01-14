ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области
Гладков: украинские войска выпустили 73 снаряда по Белгородской области
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, за сутки 27 населенных пунктов в восьми районах области подверглись ударам со стороны Украины: выпущено 73 боеприпаса и совершены атаки 40 беспилотниками. За этот период разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, пяти частных домовладениях, двух промышленных предприятиях, также повреждены семь транспортных средств.
"В Борисовском районе села Беленькое и Зозули подверглись атакам четырех беспилотников. В Зозулях в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль пострадали женщина и ее годовалый ребенок. После обследования у мамы исключили баротравму, она отпущена домой, ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Также вчера в медицинское учреждение обратился мужчина, который 12 января получил минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника в селе Березовка", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 11 снарядами и атакам семью беспилотниками, ранена женщина. Над Валуйским округом и Чернянским районом системой ПВО сбиты два беспилотника. В Волоконовском районе в селе Новое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. В Грайворонском округе по 11 населенным пунктам выпущено 19 снарядов, и зафиксированы атаки восемью беспилотниками. Жители нескольких улиц города Грайворона временно остаются без света.
"В Краснояружском районе села Графовка, Демидовка и Репяховка подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 40 боеприпасов, и совершены атаки с помощью 10 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром и хутору Балки выпущено три боеприпаса в ходе трех обстрелов, и совершены атаки с помощью восьми беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.