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Волонтеры ищут собаку, брошенную в электричке из Сергиева Посада - РИА Новости, 14.01.2025
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15:34 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/volontery-1993679865.html
Волонтеры ищут собаку, брошенную в электричке из Сергиева Посада
Волонтеры ищут собаку, брошенную в электричке из Сергиева Посада - РИА Новости, 14.01.2025
Волонтеры ищут собаку, брошенную в электричке из Сергиева Посада
Добровольцы ищут собаку, брошенную в электричке Сергиев Посад – Москва, ее заметили в вагоне в субботу утром, а после ее судьба неизвестна, следует из... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:34:00+03:00
2025-01-14T15:34:00+03:00
москва
сергиев посад
ржд
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Добровольцы ищут собаку, брошенную в электричке Сергиев Посад – Москва, ее заметили в вагоне в субботу утром, а после ее судьба неизвестна, следует из волонтерского чата. Ранее в Telegram-каналах писали, что Той-терьера бросили в электричке с пакетом пелёнок и кормом. "Собака была обнаружена в электричке №6215 Сергиев Посад – Москва 11.01.2025 около 9 утра. Собака сидела в электричке до конечной станции в Москве, дальше ее судьба неизвестна. Заметивший её парень Аркадий снял видео и отправил в паблики, но не смог забрать собаку", - написали волонтеры в чате, организованном для поиска собаки. Там пояснили, что данная история очень странная и запутанная. По их данным, сначала одна девушка выложила в группу информацию об увиденной в электричке собаке, животное не подпускало ее к себе, а потом убежало. На место сразу же выехали волонтеры, все осмотрели, но не смогли ее найти. Позже собаку якобы нашли мужчина с женщиной, они поймали животное и забрали, отправили фото в чат, сообщив, что не могут оставить его у себя. Несколько человек согласилось на передержку и связались с ними. "После начались непонятки, типа, эта его бывшая жена зачем-то повезла собаку в клинику, где её и оставила, ночью потеряла телефон и сумку, не могла вспомнить адрес. Затем на утро вспомнила адрес клиники, и оттуда отдала эту собаку своим призрачным знакомым. К волонтерам собака не попала. Выяснить Сергей ничего не может, потому что якобы жена неохотно отвечает. Позже он прислал фото собаки, которую якобы отмыли, но на фото совершенно другая собака другого цвета и похоже вообще на чихуа", - написали волонтеры. Добровольцы уже пообщались с сотрудниками и полицейскими на Ярославском вокзале. Там уже все знают о данной ситуации, собаку никто не видел, а полицейские обещали поискать ее по камерам. Помимо того, волонтеры связались с сотрудниками и полицейскими на станции в Сергиевом Посаде, ситуация там такая же, как и на Ярославском вокзале. Еще они поговорили с начальником станции "Лось", c парой машинистов электричек, с кондукторами на этом направлении, с волонтёрами РЖД и работником станции "Лосиноостровская", которые также подключились к поискам собаки.
https://ria.ru/20241109/sobaka-1982841126.html
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москва, сергиев посад, ржд
Москва, Сергиев Посад, РЖД
Волонтеры ищут собаку, брошенную в электричке из Сергиева Посада

Волонтеры ищут собаку, брошенную в электричке Сергиев Посад – Москва

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина на пустой железнодорожной станции
Мужчина на пустой железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина на пустой железнодорожной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Добровольцы ищут собаку, брошенную в электричке Сергиев Посад – Москва, ее заметили в вагоне в субботу утром, а после ее судьба неизвестна, следует из волонтерского чата.
Ранее в Telegram-каналах писали, что Той-терьера бросили в электричке с пакетом пелёнок и кормом.
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"Собака была обнаружена в электричке №6215 Сергиев ПосадМосква 11.01.2025 около 9 утра. Собака сидела в электричке до конечной станции в Москве, дальше ее судьба неизвестна. Заметивший её парень Аркадий снял видео и отправил в паблики, но не смог забрать собаку", - написали волонтеры в чате, организованном для поиска собаки.
Там пояснили, что данная история очень странная и запутанная. По их данным, сначала одна девушка выложила в группу информацию об увиденной в электричке собаке, животное не подпускало ее к себе, а потом убежало. На место сразу же выехали волонтеры, все осмотрели, но не смогли ее найти. Позже собаку якобы нашли мужчина с женщиной, они поймали животное и забрали, отправили фото в чат, сообщив, что не могут оставить его у себя. Несколько человек согласилось на передержку и связались с ними.
"После начались непонятки, типа, эта его бывшая жена зачем-то повезла собаку в клинику, где её и оставила, ночью потеряла телефон и сумку, не могла вспомнить адрес. Затем на утро вспомнила адрес клиники, и оттуда отдала эту собаку своим призрачным знакомым. К волонтерам собака не попала. Выяснить Сергей ничего не может, потому что якобы жена неохотно отвечает. Позже он прислал фото собаки, которую якобы отмыли, но на фото совершенно другая собака другого цвета и похоже вообще на чихуа", - написали волонтеры.
Добровольцы уже пообщались с сотрудниками и полицейскими на Ярославском вокзале. Там уже все знают о данной ситуации, собаку никто не видел, а полицейские обещали поискать ее по камерам. Помимо того, волонтеры связались с сотрудниками и полицейскими на станции в Сергиевом Посаде, ситуация там такая же, как и на Ярославском вокзале.
Еще они поговорили с начальником станции "Лось", c парой машинистов электричек, с кондукторами на этом направлении, с волонтёрами РЖД и работником станции "Лосиноостровская", которые также подключились к поискам собаки.
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