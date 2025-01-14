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Волонтер из Анапы рассказала, как лебедь с мазутом исполнил ее мечту - РИА Новости, 15.01.2025
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23:20 14.01.2025 (обновлено: 08:19 15.01.2025)
https://ria.ru/20250114/volonter-1993746364.html
Волонтер из Анапы рассказала, как лебедь с мазутом исполнил ее мечту
Волонтер из Анапы рассказала, как лебедь с мазутом исполнил ее мечту - РИА Новости, 15.01.2025
Волонтер из Анапы рассказала, как лебедь с мазутом исполнил ее мечту
Волонтер из Анапы Лариса Шульц-Попова рассказала РИА Новости, что всю жизнь хотела обнять лебедя - мечта сбылась, когда она отмывала птиц от мазута. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-14T23:20:00+03:00
2025-01-15T08:19:00+03:00
анапа
черное море
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Волонтер из Анапы Лариса Шульц-Попова рассказала РИА Новости, что всю жизнь хотела обнять лебедя - мечта сбылась, когда она отмывала птиц от мазута. Переехавшая из Сибири полтора года назад Лариса помогает спасать птиц в центре "Аристей" в Анапе, а в первые дни после крушения танкеров в Черном море, по ее словам, носила пострадавших пернатых к себе домой. "Мыла птиц прямо дома. Сама их собирала, сама их мыла, коллекционировала. Когда открылись штабы, сразу перевезла птиц", - пояснила она. Лариса призналась, что у нее была мечта всей жизни - "пообниматься с лебедем, с дельфином, но с дельфинами не удалось". И в один день лебедь сам вышел к людям, в "Аристей" его привез коллега-волонтер. Птица была не очень грязной, только мазут на грудке. "Я его держала, так как он на меня не шипел, ну и вот такие получила обнимашки. При встрече он сразу выбрал меня, лёг на плечо, я плакала, целовала его. И когда мыли, я продолжала плакать и целовать его", - рассказала собеседница агентства. Лебедя, у которого была небольшая интоксикация, отмыли, накормили, напоили, отпустили отдыхать, гулять на ферме, набираться сил, вскоре он улетел, добавила Лариса.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993407438.html
анапа
черное море
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Трогательная история из Анапы, где спасают птиц после разлива мазута
Трогательная история из Анапы, где спасают птиц после разлива мазута: лебедь при встрече обнял волонтера, женщина заплакала и расцеловала птицу в ответ. Переехавшая из Сибири полтора года назад Лариса помогает спасать птиц в центре "Аристей" в Анапе, а в первые дни после крушения танкеров в Черном море, по ее словам, носила пострадавших пернатых к себе домой. Лариса рассказала РИА Новости, что всю жизнь хотела обнять лебедя. Мечта сбылась, хоть и не в тех условиях, которые можно назвать благоприятными. С лебедем же все хорошо: у него была большая интоксикация, и после водных процедур он улетел.
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анапа, черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапа, Черное море, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Волонтер из Анапы рассказала, как лебедь с мазутом исполнил ее мечту

Волонтер из Анапы Шульц-Попова рассказала, что всю жизнь хотела обнять лебедя

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КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Волонтер из Анапы Лариса Шульц-Попова рассказала РИА Новости, что всю жизнь хотела обнять лебедя - мечта сбылась, когда она отмывала птиц от мазута.
Переехавшая из Сибири полтора года назад Лариса помогает спасать птиц в центре "Аристей" в Анапе, а в первые дни после крушения танкеров в Черном море, по ее словам, носила пострадавших пернатых к себе домой.
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"Мыла птиц прямо дома. Сама их собирала, сама их мыла, коллекционировала. Когда открылись штабы, сразу перевезла птиц", - пояснила она.
Лариса призналась, что у нее была мечта всей жизни - "пообниматься с лебедем, с дельфином, но с дельфинами не удалось". И в один день лебедь сам вышел к людям, в "Аристей" его привез коллега-волонтер. Птица была не очень грязной, только мазут на грудке.
"Я его держала, так как он на меня не шипел, ну и вот такие получила обнимашки. При встрече он сразу выбрал меня, лёг на плечо, я плакала, целовала его. И когда мыли, я продолжала плакать и целовать его", - рассказала собеседница агентства.
Лебедя, у которого была небольшая интоксикация, отмыли, накормили, напоили, отпустили отдыхать, гулять на ферме, набираться сил, вскоре он улетел, добавила Лариса.
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АнапаЧерное мореКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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