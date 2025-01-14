https://ria.ru/20250114/volonter-1993746364.html

Волонтер из Анапы рассказала, как лебедь с мазутом исполнил ее мечту

Волонтер из Анапы рассказала, как лебедь с мазутом исполнил ее мечту - РИА Новости, 15.01.2025

Волонтер из Анапы рассказала, как лебедь с мазутом исполнил ее мечту

Волонтер из Анапы Лариса Шульц-Попова рассказала РИА Новости, что всю жизнь хотела обнять лебедя - мечта сбылась, когда она отмывала птиц от мазута. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-14T23:20:00+03:00

2025-01-14T23:20:00+03:00

2025-01-15T08:19:00+03:00

анапа

черное море

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993769743_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e736e2b81fc8c8454ce7cfcb8824d6be.jpg

КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Волонтер из Анапы Лариса Шульц-Попова рассказала РИА Новости, что всю жизнь хотела обнять лебедя - мечта сбылась, когда она отмывала птиц от мазута. Переехавшая из Сибири полтора года назад Лариса помогает спасать птиц в центре "Аристей" в Анапе, а в первые дни после крушения танкеров в Черном море, по ее словам, носила пострадавших пернатых к себе домой. "Мыла птиц прямо дома. Сама их собирала, сама их мыла, коллекционировала. Когда открылись штабы, сразу перевезла птиц", - пояснила она. Лариса призналась, что у нее была мечта всей жизни - "пообниматься с лебедем, с дельфином, но с дельфинами не удалось". И в один день лебедь сам вышел к людям, в "Аристей" его привез коллега-волонтер. Птица была не очень грязной, только мазут на грудке. "Я его держала, так как он на меня не шипел, ну и вот такие получила обнимашки. При встрече он сразу выбрал меня, лёг на плечо, я плакала, целовала его. И когда мыли, я продолжала плакать и целовать его", - рассказала собеседница агентства. Лебедя, у которого была небольшая интоксикация, отмыли, накормили, напоили, отпустили отдыхать, гулять на ферме, набираться сил, вскоре он улетел, добавила Лариса.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993407438.html

анапа

черное море

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трогательная история из Анапы, где спасают птиц после разлива мазута Трогательная история из Анапы, где спасают птиц после разлива мазута: лебедь при встрече обнял волонтера, женщина заплакала и расцеловала птицу в ответ. Переехавшая из Сибири полтора года назад Лариса помогает спасать птиц в центре "Аристей" в Анапе, а в первые дни после крушения танкеров в Черном море, по ее словам, носила пострадавших пернатых к себе домой. Лариса рассказала РИА Новости, что всю жизнь хотела обнять лебедя. Мечта сбылась, хоть и не в тех условиях, которые можно назвать благоприятными. С лебедем же все хорошо: у него была большая интоксикация, и после водных процедур он улетел. 2025-01-14T23:20 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анапа, черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия