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Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию - РИА Новости, 14.01.2025
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13:00 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/volodin-1993635425.html
Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию
Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию - РИА Новости, 14.01.2025
Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию
Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник встретился к президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждались планы работы ГД в весеннюю сессию. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:00:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник встретился к президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждались планы работы ГД в весеннюю сессию. "Хочу рассказать о встрече с нашим президентом, которая состоялась вчера. Мы обсуждали приоритетные задачи, которые стоят перед Государственной Думой, планы работы", - сказал Володин на пленарном заседании ГД. Володин добавил, что Путин попросил передать депутатам ГД пожелания успешной работы в весеннюю сессию.
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию

Володин сообщил, что обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник встретился к президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждались планы работы ГД в весеннюю сессию.
"Хочу рассказать о встрече с нашим президентом, которая состоялась вчера. Мы обсуждали приоритетные задачи, которые стоят перед Государственной Думой, планы работы", - сказал Володин на пленарном заседании ГД.
Володин добавил, что Путин попросил передать депутатам ГД пожелания успешной работы в весеннюю сессию.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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