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Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию
Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию - РИА Новости, 14.01.2025
Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию
Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник встретился к президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждались планы работы ГД в весеннюю сессию. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:00:00+03:00
2025-01-14T13:00:00+03:00
2025-01-14T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник встретился к президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждались планы работы ГД в весеннюю сессию. "Хочу рассказать о встрече с нашим президентом, которая состоялась вчера. Мы обсуждали приоритетные задачи, которые стоят перед Государственной Думой, планы работы", - сказал Володин на пленарном заседании ГД. Володин добавил, что Путин попросил передать депутатам ГД пожелания успешной работы в весеннюю сессию.
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию
Володин сообщил, что обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию