https://ria.ru/20250114/volodin-1993635425.html

Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию

Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию - РИА Новости, 14.01.2025

Володин обсудил с Путиным планы работы Госдумы в весеннюю сессию

Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник встретился к президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждались планы работы ГД в весеннюю сессию. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:00:00+03:00

2025-01-14T13:00:00+03:00

2025-01-14T13:00:00+03:00

политика

россия

вячеслав володин

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госдума рф

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник встретился к президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждались планы работы ГД в весеннюю сессию. "Хочу рассказать о встрече с нашим президентом, которая состоялась вчера. Мы обсуждали приоритетные задачи, которые стоят перед Государственной Думой, планы работы", - сказал Володин на пленарном заседании ГД. Володин добавил, что Путин попросил передать депутатам ГД пожелания успешной работы в весеннюю сессию.

https://ria.ru/20250113/volodin-1993481351.html

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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф