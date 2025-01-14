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На Украине доставленный на медкомиссию мужчина ограбил военкома - РИА Новости, 14.01.2025
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19:07 14.01.2025 (обновлено: 19:10 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/ukraina-1993719269.html
На Украине доставленный на медкомиссию мужчина ограбил военкома
На Украине доставленный на медкомиссию мужчина ограбил военкома - РИА Новости, 14.01.2025
На Украине доставленный на медкомиссию мужчина ограбил военкома
На Украине мужчина, которого доставили для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в военкомат, отмычкой вскрыл кабинет военкома, похитил 27 тысяч евро и... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:07:00+03:00
2025-01-14T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Украине мужчина, которого доставили для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в военкомат, отмычкой вскрыл кабинет военкома, похитил 27 тысяч евро и сбежал через окно, сообщила во вторник депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк. "В Закарпатье бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно. Как потом сообщил руководитель ТЦК, эти деньги он собирал ребятам из ВСУ на покупку дронов", - написала депутат в своем Telegram-канале. По ее словам, мужчина объявлен в розыск, в области введен план "перехват". Позднее в Закарпатском областном военкомате опровергли информацию о краже денег из сейфа военкома. "В социальных сетях стремительно распространяется информация о краже "крупной суммы средств"… Никакого подтверждения упомянутой информации нет, а сама публикация является сплошной ложью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Закарпатского областного военкомата в соцсети Facebook*.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине доставленный на медкомиссию мужчина ограбил военкома

Депутат Рады Василевская-Смаглюк: украинец похитил из кабинета военкома €27 тыс

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Украине мужчина, которого доставили для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в военкомат, отмычкой вскрыл кабинет военкома, похитил 27 тысяч евро и сбежал через окно, сообщила во вторник депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.
«
"В Закарпатье бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно. Как потом сообщил руководитель ТЦК, эти деньги он собирал ребятам из ВСУ на покупку дронов", - написала депутат в своем Telegram-канале.
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По ее словам, мужчина объявлен в розыск, в области введен план "перехват".
Позднее в Закарпатском областном военкомате опровергли информацию о краже денег из сейфа военкома.
«
"В социальных сетях стремительно распространяется информация о краже "крупной суммы средств"… Никакого подтверждения упомянутой информации нет, а сама публикация является сплошной ложью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Закарпатского областного военкомата в соцсети Facebook*.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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