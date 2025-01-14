https://ria.ru/20250114/ukraina-1993719269.html

На Украине доставленный на медкомиссию мужчина ограбил военкома

На Украине доставленный на медкомиссию мужчина ограбил военкома - РИА Новости, 14.01.2025

На Украине доставленный на медкомиссию мужчина ограбил военкома

На Украине мужчина, которого доставили для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в военкомат, отмычкой вскрыл кабинет военкома, похитил 27 тысяч евро и... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:07:00+03:00

2025-01-14T19:07:00+03:00

2025-01-14T19:10:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Украине мужчина, которого доставили для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в военкомат, отмычкой вскрыл кабинет военкома, похитил 27 тысяч евро и сбежал через окно, сообщила во вторник депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк. "В Закарпатье бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно. Как потом сообщил руководитель ТЦК, эти деньги он собирал ребятам из ВСУ на покупку дронов", - написала депутат в своем Telegram-канале. По ее словам, мужчина объявлен в розыск, в области введен план "перехват". Позднее в Закарпатском областном военкомате опровергли информацию о краже денег из сейфа военкома. "В социальных сетях стремительно распространяется информация о краже "крупной суммы средств"… Никакого подтверждения упомянутой информации нет, а сама публикация является сплошной ложью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Закарпатского областного военкомата в соцсети Facebook*.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982839331.html

https://ria.ru/20241003/ukraina-1976108372.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины