На Украине доставленный на медкомиссию мужчина ограбил военкома
Депутат Рады Василевская-Смаглюк: украинец похитил из кабинета военкома €27 тыс
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Украине мужчина, которого доставили для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в военкомат, отмычкой вскрыл кабинет военкома, похитил 27 тысяч евро и сбежал через окно, сообщила во вторник депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.
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"В Закарпатье бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно. Как потом сообщил руководитель ТЦК, эти деньги он собирал ребятам из ВСУ на покупку дронов", - написала депутат в своем Telegram-канале.
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По ее словам, мужчина объявлен в розыск, в области введен план "перехват".
Позднее в Закарпатском областном военкомате опровергли информацию о краже денег из сейфа военкома.
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"В социальных сетях стремительно распространяется информация о краже "крупной суммы средств"… Никакого подтверждения упомянутой информации нет, а сама публикация является сплошной ложью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Закарпатского областного военкомата в соцсети Facebook*.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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