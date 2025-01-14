https://ria.ru/20250114/trevoga-1993575102.html

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T06:48:00+03:00

2025-01-14T06:48:00+03:00

2025-01-14T07:01:00+03:00

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993572855.html

самарская область

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия