Москва не получала предложений о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров
Лавров: Москва не получала предложений от США о встрече Путина и Трампа
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская сторона пока еще не получала предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа насчет проведения встречи между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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"Мы будем ждать конкретных инициатив. Президент Путин многократно сказал, что он готов встречаться, но пока предложений не было", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Трамп ранее уже заявлял, что Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости президента РФ к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным лидером США. В Кремле также заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". В свою очередь, избранный глава США выразил желание встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность.
Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.