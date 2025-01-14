https://ria.ru/20250114/tramp-1993633257.html

Москва не получала предложений о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров

Москва не получала предложений о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025

Москва не получала предложений о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров

Российская сторона пока еще не получала предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа насчет проведения встречи между ним и президентом РФ... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:55:00+03:00

2025-01-14T12:55:00+03:00

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москва

сергей лавров

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская сторона пока еще не получала предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа насчет проведения встречи между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы будем ждать конкретных инициатив. Президент Путин многократно сказал, что он готов встречаться, но пока предложений не было", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Трамп ранее уже заявлял, что Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости президента РФ к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным лидером США. В Кремле также заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". В свою очередь, избранный глава США выразил желание встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность.Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993630488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сергей лавров, дональд трамп, сша