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Москва не получала предложений о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
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12:55 14.01.2025 (обновлено: 13:07 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/tramp-1993633257.html
Москва не получала предложений о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров
Москва не получала предложений о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Москва не получала предложений о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров
Российская сторона пока еще не получала предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа насчет проведения встречи между ним и президентом РФ... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская сторона пока еще не получала предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа насчет проведения встречи между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы будем ждать конкретных инициатив. Президент Путин многократно сказал, что он готов встречаться, но пока предложений не было", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Трамп ранее уже заявлял, что Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости президента РФ к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным лидером США. В Кремле также заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". В свою очередь, избранный глава США выразил желание встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность.Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993630488.html
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москва, сергей лавров, дональд трамп, сша
Москва, Сергей Лавров, Дональд Трамп, США
Москва не получала предложений о встрече Путина и Трампа, заявил Лавров

Лавров: Москва не получала предложений от США о встрече Путина и Трампа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская сторона пока еще не получала предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа насчет проведения встречи между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Мы будем ждать конкретных инициатив. Президент Путин многократно сказал, что он готов встречаться, но пока предложений не было", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Трамп ранее уже заявлял, что Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости президента РФ к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным лидером США. В Кремле также заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". В свою очередь, избранный глава США выразил желание встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность.
Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Лавров прокомментировал слова Трампа о присоединении Гренландии
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МоскваСергей ЛавровДональд ТрампСША
 
 
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