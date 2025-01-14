Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос об организации встречи Трампа и Путина - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 14.01.2025 (обновлено: 12:52 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/tramp-1993616012.html
Песков ответил на вопрос об организации встречи Трампа и Путина
Песков ответил на вопрос об организации встречи Трампа и Путина - РИА Новости, 14.01.2025
Песков ответил на вопрос об организации встречи Трампа и Путина
Кремль не располагает новыми деталями по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:02:00+03:00
2025-01-14T12:52:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:354:2860:1963_1920x0_80_0_0_49ff9416afbe0fd30463a408444c5fe0.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кремль не располагает новыми деталями по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Трамп ранее уже заявлял, что Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже Песков напомнил об открытости президента России к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным лидером США. В Кремле также заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". В свою очередь, избранный глава США выразил желание встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность."Нет, чего-то нового, что требовало бы комментария в настоящий момент, нет", — сказал Песков журналистам на вопрос о заявлении Трампа по возможной встрече с Путиным.В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81b2feb49ac25dabc056ef6b9e77f1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дональд трамп, владимир путин
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос об организации встречи Трампа и Путина

Песков заявил, что не располагает деталями организации встречи Путина с Трампом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кремль не располагает новыми деталями по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Трамп ранее уже заявлял, что Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже Песков напомнил об открытости президента России к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным лидером США. В Кремле также заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". В свою очередь, избранный глава США выразил желание встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность.
"Нет, чего-то нового, что требовало бы комментария в настоящий момент, нет", — сказал Песков журналистам на вопрос о заявлении Трампа по возможной встрече с Путиным.
В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
 
СШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала