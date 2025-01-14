https://ria.ru/20250114/tramp-1993613211.html

Лавров прокомментировал стремление Трампа сделать Америку более великой

Лавров прокомментировал стремление Трампа сделать Америку более великой - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров прокомментировал стремление Трампа сделать Америку более великой

Если Дональд Трамп, вступив в должность президента США, "сделает Америку еще более великой", надо внимательно смотреть, какими методами он будет достигать эту... РИА Новости, 14.01.2025

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америка

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Если Дональд Трамп, вступив в должность президента США, "сделает Америку еще более великой", надо внимательно смотреть, какими методами он будет достигать эту цель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если еще господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель, провозглашенная президентом Трампом, будет достигаться", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 годуЛозунг Make America great again ("Сделаем Америку снова великой") и его аббревиатура MAGA был предвыборным слоганом Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250113/usa-1993081121.html

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Лавров: США не нужен ни один конкурент ни в одной области Отдельно министр отметил, что если Трамп "сделает Америку еще более великой", то надо будет внимательно смотреть, какими методами эта цель будет достигаться. 2025-01-14T11:53 true PT2M03S

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америка, в мире, сша, дональд трамп, россия, сергей лавров