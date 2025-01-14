https://ria.ru/20250114/tramp-1993613211.html
Лавров прокомментировал стремление Трампа сделать Америку более великой
Лавров прокомментировал стремление Трампа сделать Америку более великой - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров прокомментировал стремление Трампа сделать Америку более великой
Если Дональд Трамп, вступив в должность президента США, "сделает Америку еще более великой", надо внимательно смотреть, какими методами он будет достигать эту... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:53:00+03:00
2025-01-14T11:53:00+03:00
2025-01-14T12:07:00+03:00
америка
в мире
сша
дональд трамп
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993614574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7bc082f9492541441092319f4edc82a2.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Если Дональд Трамп, вступив в должность президента США, "сделает Америку еще более великой", надо внимательно смотреть, какими методами он будет достигать эту цель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если еще господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель, провозглашенная президентом Трампом, будет достигаться", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 годуЛозунг Make America great again ("Сделаем Америку снова великой") и его аббревиатура MAGA был предвыборным слоганом Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250113/usa-1993081121.html
америка
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993614574_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f84d1b0bff9d89e263d116d9bb5f243.jpg
Лавров: США не нужен ни один конкурент ни в одной области
Отдельно министр отметил, что если Трамп "сделает Америку еще более великой", то надо будет внимательно смотреть, какими методами эта цель будет достигаться.
2025-01-14T11:53
true
PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
америка, в мире, сша, дональд трамп, россия, сергей лавров
Америка, В мире, США, Дональд Трамп, Россия, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал стремление Трампа сделать Америку более великой
Лавров заявил, что надо смотреть, как именно Трамп будет делать Америку великой