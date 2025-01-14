https://ria.ru/20250114/sud-1993736315.html

Суд арестовал племянника Шакро Молодого

Суд арестовал племянника Шакро Молодого - РИА Новости, 14.01.2025

Суд арестовал племянника Шакро Молодого

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения для задержанного племянника вора в законе по кличке Шакро Молодой, сообщает пресс-служба столичных судов... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:58:00+03:00

2025-01-14T20:58:00+03:00

2025-01-14T20:58:00+03:00

происшествия

москва

балашиха

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения для задержанного племянника вора в законе по кличке Шакро Молодой, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Калашова Виталика Мерабовича <…> на срок 1 месяц 15 суток", — говорится в публикации.Как следует из сообщения, Калашов обвиняется в покушении на убийство.Ранее в понедельник сообщалось о задержании Виталия Калашова в Балашихе. По данным "МК", в декабре он ударил ножом одного из двух пьяных мужчин во время драки, после чего скрылся с места происшествия, а пострадавший был госпитализирован.

https://ria.ru/20250114/zaderzhali-1993695465.html

https://ria.ru/20240313/shakro-1932752511.html

москва

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происшествия, москва, балашиха