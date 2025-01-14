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Суд арестовал племянника Шакро Молодого - РИА Новости, 14.01.2025
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20:58 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/sud-1993736315.html
Суд арестовал племянника Шакро Молодого
Суд арестовал племянника Шакро Молодого - РИА Новости, 14.01.2025
Суд арестовал племянника Шакро Молодого
Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения для задержанного племянника вора в законе по кличке Шакро Молодой, сообщает пресс-служба столичных судов... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:58:00+03:00
2025-01-14T20:58:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения для задержанного племянника вора в законе по кличке Шакро Молодой, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Калашова Виталика Мерабовича &lt;…&gt; на срок 1 месяц 15 суток", — говорится в публикации.Как следует из сообщения, Калашов обвиняется в покушении на убийство.Ранее в понедельник сообщалось о задержании Виталия Калашова в Балашихе. По данным "МК", в декабре он ударил ножом одного из двух пьяных мужчин во время драки, после чего скрылся с места происшествия, а пострадавший был госпитализирован.
https://ria.ru/20250114/zaderzhali-1993695465.html
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происшествия, москва, балашиха
Происшествия, Москва, Балашиха
Суд арестовал племянника Шакро Молодого

Суд в Москве арестовал племянника вора в законе Шакро Молодого

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВиталий Калашов в Мещанском районном суде города Москвы
Виталий Калашов в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Виталий Калашов в Мещанском районном суде города Москвы . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения для задержанного племянника вора в законе по кличке Шакро Молодой, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Калашова Виталика Мерабовича <…> на срок 1 месяц 15 суток", — говорится в публикации.
Виталий Калашов в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Балашихе задержали племянника криминального авторитета, сообщили СМИ
Вчера, 16:53
Как следует из сообщения, Калашов обвиняется в покушении на убийство.
Ранее в понедельник сообщалось о задержании Виталия Калашова в Балашихе. По данным "МК", в декабре он ударил ножом одного из двух пьяных мужчин во время драки, после чего скрылся с места происшествия, а пострадавший был госпитализирован.
Захарий Калашов. 2016 год - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Суд досрочно освободил "авторитета" Шакро Молодого
13 марта 2024, 15:20
 
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