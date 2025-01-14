https://ria.ru/20250114/sud-1993736315.html
Суд арестовал племянника Шакро Молодого
Суд арестовал племянника Шакро Молодого - РИА Новости, 14.01.2025
Суд арестовал племянника Шакро Молодого
Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения для задержанного племянника вора в законе по кличке Шакро Молодой, сообщает пресс-служба столичных судов... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:58:00+03:00
2025-01-14T20:58:00+03:00
2025-01-14T20:58:00+03:00
происшествия
москва
балашиха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993734066_0:0:971:546_1920x0_80_0_0_7c3d5e68a33ee4a256c8f4a8ceed7ef4.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения для задержанного племянника вора в законе по кличке Шакро Молодой, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Калашова Виталика Мерабовича <…> на срок 1 месяц 15 суток", — говорится в публикации.Как следует из сообщения, Калашов обвиняется в покушении на убийство.Ранее в понедельник сообщалось о задержании Виталия Калашова в Балашихе. По данным "МК", в декабре он ударил ножом одного из двух пьяных мужчин во время драки, после чего скрылся с места происшествия, а пострадавший был госпитализирован.
https://ria.ru/20250114/zaderzhali-1993695465.html
https://ria.ru/20240313/shakro-1932752511.html
москва
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993734066_115:0:843:546_1920x0_80_0_0_55a4bd5b00b388e10d598f739659306e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, балашиха
Происшествия, Москва, Балашиха
Суд арестовал племянника Шакро Молодого
Суд в Москве арестовал племянника вора в законе Шакро Молодого