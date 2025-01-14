https://ria.ru/20250114/stambul-1993607287.html

В Стамбуле задержали таксиста, домогавшегося девушки без сознания

В Стамбуле задержали таксиста, домогавшегося девушки без сознания - РИА Новости, 14.01.2025

В Стамбуле задержали таксиста, домогавшегося девушки без сознания

Полицейские задержали в Стамбуле таксиста, распространившего видеозапись с девушкой без сознания, которую он домогался в такси, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:30:00+03:00

2025-01-14T11:30:00+03:00

2025-01-14T11:30:00+03:00

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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в Стамбуле таксиста, распространившего видеозапись с девушкой без сознания, которую он домогался в такси, сообщает телеканал NTV. "Полиция начала поиски подозреваемого после появления в соцсетях видеозаписи, на которой водитель такси домогается девушки, которую он усыпил лекарством или напоил алкоголем. Водитель делился этим видео в группах таксистов", - сообщил канал. Подозреваемым оказался 28-летний Б.Н., который не работает в такси уже четыре месяца. "Задержанный Б.Н. на допросе заявил, что на видеозаписи запечатлена девушка, с которой он встречался раньше, а видео он отправил жене, с которой сейчас разводится, чтобы вызвать ревность", - сообщил канал. Мужчине предъявят обвинения в сексуальном домогательстве и насильственном лишении свободы.

https://ria.ru/20250106/arest-1992671093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул