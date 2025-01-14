Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле задержали таксиста, домогавшегося девушки без сознания - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/stambul-1993607287.html
В Стамбуле задержали таксиста, домогавшегося девушки без сознания
В Стамбуле задержали таксиста, домогавшегося девушки без сознания - РИА Новости, 14.01.2025
В Стамбуле задержали таксиста, домогавшегося девушки без сознания
Полицейские задержали в Стамбуле таксиста, распространившего видеозапись с девушкой без сознания, которую он домогался в такси, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:30:00+03:00
2025-01-14T11:30:00+03:00
в мире
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_57ead2b96da6c19d029f6f9b81e82a8d.jpg
СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в Стамбуле таксиста, распространившего видеозапись с девушкой без сознания, которую он домогался в такси, сообщает телеканал NTV. "Полиция начала поиски подозреваемого после появления в соцсетях видеозаписи, на которой водитель такси домогается девушки, которую он усыпил лекарством или напоил алкоголем. Водитель делился этим видео в группах таксистов", - сообщил канал. Подозреваемым оказался 28-летний Б.Н., который не работает в такси уже четыре месяца. "Задержанный Б.Н. на допросе заявил, что на видеозаписи запечатлена девушка, с которой он встречался раньше, а видео он отправил жене, с которой сейчас разводится, чтобы вызвать ревность", - сообщил канал. Мужчине предъявят обвинения в сексуальном домогательстве и насильственном лишении свободы.
https://ria.ru/20250106/arest-1992671093.html
https://ria.ru/20241205/kaliningrad-1987604392.html
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f90d4c4a9a9241b21d1043beb1e2f4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул
В мире, Стамбул
В Стамбуле задержали таксиста, домогавшегося девушки без сознания

В Стамбуле задержали таксиста, усыпившего пассажирку и домогавшегося ее

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в Стамбуле таксиста, распространившего видеозапись с девушкой без сознания, которую он домогался в такси, сообщает телеканал NTV.
"Полиция начала поиски подозреваемого после появления в соцсетях видеозаписи, на которой водитель такси домогается девушки, которую он усыпил лекарством или напоил алкоголем. Водитель делился этим видео в группах таксистов", - сообщил канал.
Знак такси на автомобиле - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В Петербурге арестовали таксиста, который десять лет ездил без прав
6 января, 16:21
Подозреваемым оказался 28-летний Б.Н., который не работает в такси уже четыре месяца.
"Задержанный Б.Н. на допросе заявил, что на видеозаписи запечатлена девушка, с которой он встречался раньше, а видео он отправил жене, с которой сейчас разводится, чтобы вызвать ревность", - сообщил канал.
Мужчине предъявят обвинения в сексуальном домогательстве и насильственном лишении свободы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Калининграде вынесли приговор мужчине, который убил и сжег таксиста
5 декабря 2024, 19:58
 
В миреСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала