https://ria.ru/20250114/stambul-1993607287.html
В Стамбуле задержали таксиста, домогавшегося девушки без сознания
В Стамбуле задержали таксиста, домогавшегося девушки без сознания - РИА Новости, 14.01.2025
В Стамбуле задержали таксиста, домогавшегося девушки без сознания
Полицейские задержали в Стамбуле таксиста, распространившего видеозапись с девушкой без сознания, которую он домогался в такси, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:30:00+03:00
2025-01-14T11:30:00+03:00
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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в Стамбуле таксиста, распространившего видеозапись с девушкой без сознания, которую он домогался в такси, сообщает телеканал NTV. "Полиция начала поиски подозреваемого после появления в соцсетях видеозаписи, на которой водитель такси домогается девушки, которую он усыпил лекарством или напоил алкоголем. Водитель делился этим видео в группах таксистов", - сообщил канал. Подозреваемым оказался 28-летний Б.Н., который не работает в такси уже четыре месяца. "Задержанный Б.Н. на допросе заявил, что на видеозаписи запечатлена девушка, с которой он встречался раньше, а видео он отправил жене, с которой сейчас разводится, чтобы вызвать ревность", - сообщил канал. Мужчине предъявят обвинения в сексуальном домогательстве и насильственном лишении свободы.
https://ria.ru/20250106/arest-1992671093.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, стамбул
В Стамбуле задержали таксиста, домогавшегося девушки без сознания
В Стамбуле задержали таксиста, усыпившего пассажирку и домогавшегося ее
СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости.
Полицейские задержали в Стамбуле таксиста, распространившего видеозапись с девушкой без сознания, которую он домогался в такси, сообщает телеканал NTV
.
"Полиция начала поиски подозреваемого после появления в соцсетях видеозаписи, на которой водитель такси домогается девушки, которую он усыпил лекарством или напоил алкоголем. Водитель делился этим видео в группах таксистов", - сообщил канал.
Подозреваемым оказался 28-летний Б.Н., который не работает в такси уже четыре месяца.
"Задержанный Б.Н. на допросе заявил, что на видеозаписи запечатлена девушка, с которой он встречался раньше, а видео он отправил жене, с которой сейчас разводится, чтобы вызвать ревность", - сообщил канал.
Мужчине предъявят обвинения в сексуальном домогательстве и насильственном лишении свободы.