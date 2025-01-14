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Патрушев объяснил интерес США к Гренландии и Канаде - РИА Новости, 14.01.2025
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15:07 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/ssha-1993671576.html
Патрушев объяснил интерес США к Гренландии и Канаде
Патрушев объяснил интерес США к Гренландии и Канаде - РИА Новости, 14.01.2025
Патрушев объяснил интерес США к Гренландии и Канаде
Перекраивать карту мира под свои интересы – это американская традиция, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:07:00+03:00
2025-01-14T15:07:00+03:00
россия
сша
гренландия
николай патрушев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Перекраивать карту мира под свои интересы – это американская традиция, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде", отвечая на вопрос об интересе США к Гренландии и другим странам. "Кроме того, как вы сказали, он обозначил свои интересы по отношению к Гренландии, Панамскому каналу, Мексике, Канаде. Перекраивать карту мира под свои интересы и вмешиваться в дела стран на разных континентах – это американская традиция. В то же время, разговоры о том, что (Дональд) Трамп отправит вооруженные силы завоевывать новые штаты для США, вряд ли можно назвать обоснованными. Тем не менее, не приходится сомневаться, что на всех этих направлениях новая администрация будет очень напористо продавливать собственные интересы", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993671246.html
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россия, сша, гренландия, николай патрушев
Россия, США, Гренландия, Николай Патрушев
Патрушев объяснил интерес США к Гренландии и Канаде

Патрушев назвал перекраивание карты мира под свои интересы традицией США

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Перекраивать карту мира под свои интересы – это американская традиция, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде", отвечая на вопрос об интересе США к Гренландии и другим странам.
"Кроме того, как вы сказали, он обозначил свои интересы по отношению к Гренландии, Панамскому каналу, Мексике, Канаде. Перекраивать карту мира под свои интересы и вмешиваться в дела стран на разных континентах – это американская традиция. В то же время, разговоры о том, что (Дональд) Трамп отправит вооруженные силы завоевывать новые штаты для США, вряд ли можно назвать обоснованными. Тем не менее, не приходится сомневаться, что на всех этих направлениях новая администрация будет очень напористо продавливать собственные интересы", - сказал Патрушев.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Глубинное государство" в США может помешать Трампу, считает Патрушев
15:06
 
РоссияСШАГренландияНиколай Патрушев
 
 
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