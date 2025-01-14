https://ria.ru/20250114/ssha-1993671576.html

Патрушев объяснил интерес США к Гренландии и Канаде

Патрушев объяснил интерес США к Гренландии и Канаде - РИА Новости, 14.01.2025

Патрушев объяснил интерес США к Гренландии и Канаде

Перекраивать карту мира под свои интересы – это американская традиция, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:07:00+03:00

2025-01-14T15:07:00+03:00

2025-01-14T15:07:00+03:00

россия

сша

гренландия

николай патрушев

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Перекраивать карту мира под свои интересы – это американская традиция, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде", отвечая на вопрос об интересе США к Гренландии и другим странам. "Кроме того, как вы сказали, он обозначил свои интересы по отношению к Гренландии, Панамскому каналу, Мексике, Канаде. Перекраивать карту мира под свои интересы и вмешиваться в дела стран на разных континентах – это американская традиция. В то же время, разговоры о том, что (Дональд) Трамп отправит вооруженные силы завоевывать новые штаты для США, вряд ли можно назвать обоснованными. Тем не менее, не приходится сомневаться, что на всех этих направлениях новая администрация будет очень напористо продавливать собственные интересы", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20250114/patrushev-1993671246.html

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сша

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россия, сша, гренландия, николай патрушев