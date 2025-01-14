https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993742111.html

Спецоперация, 14 января: ВС России освободили Терны и Нескучное в ДНР

Спецоперация, 14 января: ВС России освободили Терны и Нескучное в ДНР - РИА Новости, 14.01.2025

Спецоперация, 14 января: ВС России освободили Терны и Нескучное в ДНР

Российские военные в результате решительных действий освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T22:18:00+03:00

2025-01-14T22:18:00+03:00

2025-01-14T22:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские военные в результате решительных действий освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки на разных направлениях составили до 1640 человек, следует из сводки военного ведомства. Киев предпринял попытку удара шестью ракетами ATACMS, шестью - Storm Shadow и 31 беспилотником по Брянской области, все они сбиты расчётами ПВО, жертв и пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 460 человек и три танка, сообщило Минобороны России. Всего, по данным ведомства, за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 51900 военнослужащих, 303 танка, 229 боевых машин пехоты, 168 бронетранспортеров. Задержан украинский агентФСБ сообщила о задержании агента Украины, 1984 года рождения, который заключен под стражу до 7 марта. Таким образом, ФСБ предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры. Задержанный агент украинских спецслужб рассказал, что после изъятия из тайника химикатов, которыми он хотел отравить сотрудников предприятия ОПК в Ярославской области, видео с его признанием обнародовала ФСБ России. Лавров о возможных переговорахУпоминания командой избранного президента США Дональда Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, все, что обсуждается последний год, имеет несколько аспектов, касающиеся фактора реалий на земле, упоминание которого, "наверное, заслуживает приветствия". Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Турция предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по урегулированию на Украине. Вместе с тем Лавров усомнился в адекватности Владимира Зеленского, который позволил себе использовать нецензурные ругательства во время обсуждения конфликта на Украине. Трамп и судьба УкраиныИзбранный президент США Дональд Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Блумберг также сообщает, что у команды избранного президента США Дональда Трампа нет плана по Украине, который можно было бы реализовать после его инаугурации 20 января, однако он заинтересован в том, чтобы курировать "сделку века" по ней. При этом, по словам источников, избранный президент США выразил интерес к курированию "провозглашенной им самим сделки века" по Украине. Они добавили, что Трамп также добивается открытия канала связи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, агентство, ссылаясь на неназванных европейских чиновников, утверждает, что избранный президент США вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО во время своего срока, в то время как страны Европы хотят сохранить обсуждение этого вопроса за столом переговоров. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Порошенко посетил фронтЭкс-президент Украины и глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Красноармейск (украинское название - Покровск) в ДНР находится в частичном окружении российскими войсками. Порошенко написал в своем Telegram-канале, что утром вернулся с фронта, "покровск в полуокружении, Курахово было сдано, на курском направлении очень и очень тяжело. Купянск, Кременная, Лиман, Часов Яр...". Он также отметил, что подразделения ВСУ имеют огромную нехватку FPV-дронов, комплексов радиоэлектронной борьбы, техники для построения фортификационных сооружений, капониров. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском. Устали от беженцев с УкраиныСтраны Вышеградской группы, которая объединяет Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию, устали от украинских беженцев и не поддерживают быстрое вступление Украины в ЕС, сообщает Rzeczpospolita. Материал издания основан на исследовании, проведенном Университетом комиссии народного образования в Кракове, в котором говорится о том, что поляки, чехи, словаки и венгры ценят труд украинцев, но не поддерживают скорейшее вступление Украины в ЕС. И это один из немногих факторов, объединяющих в этом вопросе жителей Вышеградской группы. Исследование показывает, что во всех четырех странах наблюдается широкое одобрение гуманитарной помощи для Украины, но присутствие самих украинцев, помимо заполнения рабочих мест, воспринимается негативно. Польша выделяется среди своих соседей самым высоким уровнем симпатии к украинцам. Однако все равно говорится и об недостатках их массового присутствия в соседней стране. По последним данным УВКБ ООН за 2025 год, в Польше насчитывается более 985 тысяч беженцев с Украины, 380 тысяч в Чехии, 130,5 тысячи в Словакии и 61,5 тысячи в Венгрии. Как и в Польше, во всех исследованных странах отношение к украинским беженцам ухудшилось. Менее половины респондентов сейчас выступают за продолжение приема беженцев с Украины. Последствия притока беженцев в исследуемые страны респонденты оценивают негативно. "Во-первых, война на Украине ухудшила материальное положение жителей всех стран, привела к росту инфляции и энергетическому кризису", - указали исследователи. На то, что конфликт имел серьезные финансовые последствия для респондентов, указали 30 процентов поляков, 33 процента чехов, 38 процентов словаков и 44 процента венгров. Респонденты во всех странах оценили положительное влияние украинских беженцев только в одном аспекте – заполнение пробела на рынке труда. В остальном приезд украинских беженцев оценивается негативно – он повлиял на инфляцию, ограничил рабочие места, привел к росту преступности и цен на жилье, отметили респонденты.

https://ria.ru/20250114/rozysk-1993705779.html

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https://ria.ru/20250114/dugin-1993735062.html

https://ria.ru/20250114/panchenko-1993700869.html

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