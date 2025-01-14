https://ria.ru/20250114/sotskontrakty-1993687275.html

Нижегородские власти выделили более 1,1 миллиарда рублей на соцконтракты

Нижегородские власти выделили более 1,1 миллиарда рублей на соцконтракты - РИА Новости, 14.01.2025

Нижегородские власти выделили более 1,1 миллиарда рублей на соцконтракты

Более 1,1 миллиарда рублей выделено из средств федерального и областного бюджета на заключение жителями Нижегородской области социальных контрактов в 2025 году, РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:09:00+03:00

2025-01-14T16:09:00+03:00

2025-01-14T16:09:00+03:00

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Более 1,1 миллиарда рублей выделено из средств федерального и областного бюджета на заключение жителями Нижегородской области социальных контрактов в 2025 году, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Социальный контракт – способ улучшения благосостояния граждан, доказавший свою высокую эффективность. Нижегородская область присоединилась к проекту Минтруда России в 2020 году, за это время участники успешно открыли своё дело, расширили личное подсобное хозяйство, нашли работу, преодолели трудные жизненные ситуации. Главный итог проведенной работы – увеличение дохода людей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом финансирование меры поддержки увеличилось почти на 35%. Планируется, что в этом году механизмом социального контракта воспользуются свыше 4,6 тысячи жителей области. Как отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, в 2024 году в Нижегородской области было заключено около 3,3 тысячи социальных контрактов. Из четырех доступных направлений предоставления меры поддержки наиболее востребованным по-прежнему оставалось осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. "Более двух тысяч из всех заключенных в прошлом году социальных контрактов затронули направление бизнеса. Чаще всего нижегородцы открывали свое дело в сфере красоты, логистики, автомобильного обслуживания, производства и торговли. Мера поддержки также помогла жителям начать получать доход в сфере оказания бытовых услуг и при занятиях фото- и видеосъемкой", – говорится в сообщении. За прошедшие четыре года мерой поддержки воспользовались уже свыше 55 тысяч жителей региона на общую сумму более 7,5 миллиарда рублей, всего программой охвачено более 100 тысяч нижегородцев и членов их семей.

https://ria.ru/20240427/sotspredprinimateli-1942746795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижегородская область, россия, глеб никитин