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Нижегородские власти выделили более 1,1 миллиарда рублей на соцконтракты - РИА Новости, 14.01.2025
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Нижегородская область
 
16:09 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/sotskontrakty-1993687275.html
Нижегородские власти выделили более 1,1 миллиарда рублей на соцконтракты
Нижегородские власти выделили более 1,1 миллиарда рублей на соцконтракты - РИА Новости, 14.01.2025
Нижегородские власти выделили более 1,1 миллиарда рублей на соцконтракты
Более 1,1 миллиарда рублей выделено из средств федерального и областного бюджета на заключение жителями Нижегородской области социальных контрактов в 2025 году, РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:09:00+03:00
2025-01-14T16:09:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Более 1,1 миллиарда рублей выделено из средств федерального и областного бюджета на заключение жителями Нижегородской области социальных контрактов в 2025 году, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Социальный контракт – способ улучшения благосостояния граждан, доказавший свою высокую эффективность. Нижегородская область присоединилась к проекту Минтруда России в 2020 году, за это время участники успешно открыли своё дело, расширили личное подсобное хозяйство, нашли работу, преодолели трудные жизненные ситуации. Главный итог проведенной работы – увеличение дохода людей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом финансирование меры поддержки увеличилось почти на 35%. Планируется, что в этом году механизмом социального контракта воспользуются свыше 4,6 тысячи жителей области. Как отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, в 2024 году в Нижегородской области было заключено около 3,3 тысячи социальных контрактов. Из четырех доступных направлений предоставления меры поддержки наиболее востребованным по-прежнему оставалось осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. "Более двух тысяч из всех заключенных в прошлом году социальных контрактов затронули направление бизнеса. Чаще всего нижегородцы открывали свое дело в сфере красоты, логистики, автомобильного обслуживания, производства и торговли. Мера поддержки также помогла жителям начать получать доход в сфере оказания бытовых услуг и при занятиях фото- и видеосъемкой", – говорится в сообщении. За прошедшие четыре года мерой поддержки воспользовались уже свыше 55 тысяч жителей региона на общую сумму более 7,5 миллиарда рублей, всего программой охвачено более 100 тысяч нижегородцев и членов их семей.
https://ria.ru/20240427/sotspredprinimateli-1942746795.html
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нижегородская область, россия, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин
Нижегородские власти выделили более 1,1 миллиарда рублей на соцконтракты

Нижегородские власти выделили 1,1 миллиарда рублей на соцконтракты в 2025 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Более 1,1 миллиарда рублей выделено из средств федерального и областного бюджета на заключение жителями Нижегородской области социальных контрактов в 2025 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Социальный контракт – способ улучшения благосостояния граждан, доказавший свою высокую эффективность. Нижегородская область присоединилась к проекту Минтруда России в 2020 году, за это время участники успешно открыли своё дело, расширили личное подсобное хозяйство, нашли работу, преодолели трудные жизненные ситуации. Главный итог проведенной работы – увеличение дохода людей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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Отмечается, что по сравнению с 2024 годом финансирование меры поддержки увеличилось почти на 35%. Планируется, что в этом году механизмом социального контракта воспользуются свыше 4,6 тысячи жителей области.
Как отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, в 2024 году в Нижегородской области было заключено около 3,3 тысячи социальных контрактов. Из четырех доступных направлений предоставления меры поддержки наиболее востребованным по-прежнему оставалось осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.
"Более двух тысяч из всех заключенных в прошлом году социальных контрактов затронули направление бизнеса. Чаще всего нижегородцы открывали свое дело в сфере красоты, логистики, автомобильного обслуживания, производства и торговли. Мера поддержки также помогла жителям начать получать доход в сфере оказания бытовых услуг и при занятиях фото- и видеосъемкой", – говорится в сообщении.
За прошедшие четыре года мерой поддержки воспользовались уже свыше 55 тысяч жителей региона на общую сумму более 7,5 миллиарда рублей, всего программой охвачено более 100 тысяч нижегородцев и членов их семей.
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