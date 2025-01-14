https://ria.ru/20250114/sluzhby-1993634768.html

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 14.01.2025

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности

Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада во вторник, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:59:00+03:00

2025-01-14T12:59:00+03:00

2025-01-14T12:59:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

тинао

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада во вторник, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега может составить более 4 сантиметров. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. "Особое внимание – очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Просим горожан быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250114/moskva-1993583150.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)