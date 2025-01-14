Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности
Заммэра Бирюков: городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада во вторник, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега может составить более 4 сантиметров. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве уточнили, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
"Особое внимание – очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Просим горожан быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду", - подчеркивается в сообщении.