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Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 14.01.2025
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12:59 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/sluzhby-1993634768.html
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 14.01.2025
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности
Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада во вторник, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:59:00+03:00
2025-01-14T12:59:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
тинао
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада во вторник, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега может составить более 4 сантиметров. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. "Особое внимание – очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Просим горожан быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250114/moskva-1993583150.html
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городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)
Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК)
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности

Заммэра Бирюков: городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Уборка снега в Москве
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада во вторник, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега может составить более 4 сантиметров. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Возле станции МЦД-3 Сортировочная на юго-востоке Москвы провели благоустройство - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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В ведомстве уточнили, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
"Особое внимание – очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Просим горожан быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду", - подчеркивается в сообщении.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваТиНАОПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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