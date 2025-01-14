https://ria.ru/20250114/slovakija-1993561096.html

Словакия готова организовать встречу Путина и Трампа

Словакия готова организовать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 14.01.2025

Словакия готова организовать встречу Путина и Трампа

Словакия готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда трампа, заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T01:07:00+03:00

2025-01-14T01:07:00+03:00

2025-01-14T01:07:00+03:00

россия

сша

словакия

владимир путин

андрей данко

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Словакия готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда трампа, заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко в интервью "Известиям". "Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет", - сказал Данко, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров в Cловакии. В пятницу Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов. К организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность, подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20250110/tramp-1993097760.html

россия

сша

словакия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, словакия, владимир путин, андрей данко, дмитрий песков