https://ria.ru/20250114/slovakija-1993561096.html
Словакия готова организовать встречу Путина и Трампа
Словакия готова организовать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 14.01.2025
Словакия готова организовать встречу Путина и Трампа
Словакия готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда трампа, заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T01:07:00+03:00
2025-01-14T01:07:00+03:00
2025-01-14T01:07:00+03:00
россия
сша
словакия
владимир путин
андрей данко
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Словакия готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда трампа, заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко в интервью "Известиям". "Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет", - сказал Данко, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров в Cловакии. В пятницу Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов. К организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность, подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20250110/tramp-1993097760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, словакия, владимир путин, андрей данко, дмитрий песков
Россия, США, Словакия, Владимир Путин, Андрей Данко, Дмитрий Песков
Словакия готова организовать встречу Путина и Трампа
Депутат Данко: Словакия готова организовать встречу Путина и Трампа в Братиславе