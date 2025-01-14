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Координационный центр: российская система доменных имен работает без сбоев
Координационный центр: российская система доменных имен работает без сбоев - РИА Новости, 14.01.2025
Координационный центр: российская система доменных имен работает без сбоев
Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .RU и .РФ, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .RU и .РФ, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов. "По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев", - говорится в сообщении центра. Ранее во вторник произошел сбой в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты, как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .РФ и .RU не открываются. В частности, согласно детектору по отслеживаю сбоев, жалобы фиксируются по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.
https://ria.ru/20250106/rkn-1992665345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия, яндекс, ростелеком
Общество, Технологии, Россия, Яндекс, Ростелеком
Координационный центр: российская система доменных имен работает без сбоев
Координационный центр доменов: система доменных имен в России работает без сбоев