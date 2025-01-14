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Координационный центр: российская система доменных имен работает без сбоев - РИА Новости, 14.01.2025
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18:03 14.01.2025 (обновлено: 18:04 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/sistema-1993708344.html
Координационный центр: российская система доменных имен работает без сбоев
Координационный центр: российская система доменных имен работает без сбоев - РИА Новости, 14.01.2025
Координационный центр: российская система доменных имен работает без сбоев
Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .RU и .РФ, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов. РИА Новости, 14.01.2025
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .RU и .РФ, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов. "По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев", - говорится в сообщении центра. Ранее во вторник произошел сбой в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты, как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .РФ и .RU не открываются. В частности, согласно детектору по отслеживаю сбоев, жалобы фиксируются по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.
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ru-RU
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общество, технологии, россия, яндекс, ростелеком
Общество, Технологии, Россия, Яндекс, Ростелеком
Координационный центр: российская система доменных имен работает без сбоев

Координационный центр доменов: система доменных имен в России работает без сбоев

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская система доменных имен (DNS) работает без сбоев, как и инфраструктура доменов .RU и .РФ, сообщили РИА Новости в Координационном центре доменов.
«
"По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев", - говорится в сообщении центра.
Ранее во вторник произошел сбой в работе Рунета: пользователи жалуются, что многие сайты, как на домашнем, так и на мобильном интернете в доменных зонах .РФ и .RU не открываются. В частности, согласно детектору по отслеживаю сбоев, жалобы фиксируются по операторам связи, банкам, сервисам "Яндекса", "Ростелекома", "Дом.ру", "Мос.ру", а также другим российским сайтам. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.
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