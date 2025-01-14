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Лавров рассказал о контактах с новыми властями в Сирии - РИА Новости, 14.01.2025
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13:31 14.01.2025 (обновлено: 13:44 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/siriya-1993642502.html
Лавров рассказал о контактах с новыми властями в Сирии
Лавров рассказал о контактах с новыми властями в Сирии - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров рассказал о контактах с новыми властями в Сирии
Россия ведет повседневные контакты с новыми властями Сирии, готова оказать содействие в налаживании ситуации в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:31:00+03:00
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сирия
россия
в мире
сергей лавров
турция
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия ведет повседневные контакты с новыми властями Сирии, готова оказать содействие в налаживании ситуации в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров."У нас посольство никуда не уезжало из Дамаска, у них есть повседневные контакты, мы готовы быть полезными в усилиях по нормализации обстановки, а для этого, конечно же, требуется инклюзивный национальный диалог в Сирии", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году."Я общался с нашими коллегами из Турции, из стран Залива, они сейчас провели вторую уже встречу..., где участвовали арабы, Турция, некоторые западные страны. Они исходят из того, что к этому процессу надо обязательно подключить и Россию, и Китай, и Иран, конечно же", - добавил Лавров.Он отметил, что астанинский формат по Сирии может сыграть свою роль в данном вопросе.
https://ria.ru/20250112/siriya-1993380421.html
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сирия, россия, в мире, сергей лавров, турция
Сирия, Россия, В мире, Сергей Лавров, Турция
Лавров рассказал о контактах с новыми властями в Сирии

Лавров заявил, что Россия ведет повседневные контакты с новыми властями Сирии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия ведет повседневные контакты с новыми властями Сирии, готова оказать содействие в налаживании ситуации в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У нас посольство никуда не уезжало из Дамаска, у них есть повседневные контакты, мы готовы быть полезными в усилиях по нормализации обстановки, а для этого, конечно же, требуется инклюзивный национальный диалог в Сирии", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
"Я общался с нашими коллегами из Турции, из стран Залива, они сейчас провели вторую уже встречу..., где участвовали арабы, Турция, некоторые западные страны. Они исходят из того, что к этому процессу надо обязательно подключить и Россию, и Китай, и Иран, конечно же", - добавил Лавров.
Он отметил, что астанинский формат по Сирии может сыграть свою роль в данном вопросе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Главы МИД России и Турции обсудили дальнейшие шаги по Сирии
12 января, 20:12
 
СирияРоссияВ миреСергей ЛавровТурция
 
 
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