https://ria.ru/20250114/siriya-1993642502.html

Лавров рассказал о контактах с новыми властями в Сирии

Лавров рассказал о контактах с новыми властями в Сирии - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров рассказал о контактах с новыми властями в Сирии

Россия ведет повседневные контакты с новыми властями Сирии, готова оказать содействие в налаживании ситуации в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:31:00+03:00

2025-01-14T13:31:00+03:00

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сирия

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турция

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия ведет повседневные контакты с новыми властями Сирии, готова оказать содействие в налаживании ситуации в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров."У нас посольство никуда не уезжало из Дамаска, у них есть повседневные контакты, мы готовы быть полезными в усилиях по нормализации обстановки, а для этого, конечно же, требуется инклюзивный национальный диалог в Сирии", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году."Я общался с нашими коллегами из Турции, из стран Залива, они сейчас провели вторую уже встречу..., где участвовали арабы, Турция, некоторые западные страны. Они исходят из того, что к этому процессу надо обязательно подключить и Россию, и Китай, и Иран, конечно же", - добавил Лавров.Он отметил, что астанинский формат по Сирии может сыграть свою роль в данном вопросе.

https://ria.ru/20250112/siriya-1993380421.html

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сирия, россия, в мире, сергей лавров, турция