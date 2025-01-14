https://ria.ru/20250114/sevastopol-1993738455.html

Севастополь будет интегрирован в систему здравоохранения России к июлю

Севастополь будет интегрирован в систему здравоохранения России к июлю - РИА Новости, 14.01.2025

Севастополь будет интегрирован в систему здравоохранения России к июлю

Власти Севастополя до 1 июля 2025 году завершат лицензирование медицинских учреждений и услуг, и город будет полностью интегрирован в систему здравоохранения... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T21:32:00+03:00

2025-01-14T21:32:00+03:00

2025-01-14T21:32:00+03:00

общество

севастополь

россия

михаил развожаев

владимир путин

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Власти Севастополя до 1 июля 2025 году завершат лицензирование медицинских учреждений и услуг, и город будет полностью интегрирован в систему здравоохранения РФ, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Михаил Развожаев. Во вторник глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, где с докладами выступили руководители обоих регионов. "Долго была проблема, что мы работали по уведомлениям, наша система здравоохранения, а не было лицензий. Мы завершаем в этом году, у нас до 1 июля должно быть завершено лицензирование. На сегодняшний день 118 из 120 объектов пролицензировано. Мы укладываемся, больше продления не будет, то есть с этого года Севастополь (будет) полностью интегрирован в правила и систему здравоохранения, которая принята в РФ, то есть все объекты отлицензированы и все услуги медицинские, которые предоставляются, также отлицензированы", - сказал Развожаев. Он добавил, что важным показателем работы системы здравоохранения является продолжительность жизни населения. "В 2014 году ожидаемая продолжительность жизни была 70 лет, сегодня в Севастополе 75 лет ожидаемая продолжительность жизни", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин