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Севастополь будет интегрирован в систему здравоохранения России к июлю - РИА Новости, 14.01.2025
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21:32 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/sevastopol-1993738455.html
Севастополь будет интегрирован в систему здравоохранения России к июлю
Севастополь будет интегрирован в систему здравоохранения России к июлю - РИА Новости, 14.01.2025
Севастополь будет интегрирован в систему здравоохранения России к июлю
Власти Севастополя до 1 июля 2025 году завершат лицензирование медицинских учреждений и услуг, и город будет полностью интегрирован в систему здравоохранения... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T21:32:00+03:00
2025-01-14T21:32:00+03:00
общество
севастополь
россия
михаил развожаев
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Власти Севастополя до 1 июля 2025 году завершат лицензирование медицинских учреждений и услуг, и город будет полностью интегрирован в систему здравоохранения РФ, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Михаил Развожаев. Во вторник глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, где с докладами выступили руководители обоих регионов. "Долго была проблема, что мы работали по уведомлениям, наша система здравоохранения, а не было лицензий. Мы завершаем в этом году, у нас до 1 июля должно быть завершено лицензирование. На сегодняшний день 118 из 120 объектов пролицензировано. Мы укладываемся, больше продления не будет, то есть с этого года Севастополь (будет) полностью интегрирован в правила и систему здравоохранения, которая принята в РФ, то есть все объекты отлицензированы и все услуги медицинские, которые предоставляются, также отлицензированы", - сказал Развожаев. Он добавил, что важным показателем работы системы здравоохранения является продолжительность жизни населения. "В 2014 году ожидаемая продолжительность жизни была 70 лет, сегодня в Севастополе 75 лет ожидаемая продолжительность жизни", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html
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общество, севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин
Общество, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Севастополь будет интегрирован в систему здравоохранения России к июлю

Развожаев пообещал в 2025 г завершить лицензирования медучреждений Севастополя

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© iStock.com / demaerre
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Власти Севастополя до 1 июля 2025 году завершат лицензирование медицинских учреждений и услуг, и город будет полностью интегрирован в систему здравоохранения РФ, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Михаил Развожаев.
Во вторник глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, где с докладами выступили руководители обоих регионов.
«
"Долго была проблема, что мы работали по уведомлениям, наша система здравоохранения, а не было лицензий. Мы завершаем в этом году, у нас до 1 июля должно быть завершено лицензирование. На сегодняшний день 118 из 120 объектов пролицензировано. Мы укладываемся, больше продления не будет, то есть с этого года Севастополь (будет) полностью интегрирован в правила и систему здравоохранения, которая принята в РФ, то есть все объекты отлицензированы и все услуги медицинские, которые предоставляются, также отлицензированы", - сказал Развожаев.
Он добавил, что важным показателем работы системы здравоохранения является продолжительность жизни населения.
"В 2014 году ожидаемая продолжительность жизни была 70 лет, сегодня в Севастополе 75 лет ожидаемая продолжительность жизни", - отметил губернатор.
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ОбществоСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВладимир Путин
 
 
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