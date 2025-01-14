Севастополь будет интегрирован в систему здравоохранения России к июлю
Развожаев пообещал в 2025 г завершить лицензирования медучреждений Севастополя
© iStock.com / demaerreПрием у врача
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Власти Севастополя до 1 июля 2025 году завершат лицензирование медицинских учреждений и услуг, и город будет полностью интегрирован в систему здравоохранения РФ, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Михаил Развожаев.
Во вторник глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, где с докладами выступили руководители обоих регионов.
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"Долго была проблема, что мы работали по уведомлениям, наша система здравоохранения, а не было лицензий. Мы завершаем в этом году, у нас до 1 июля должно быть завершено лицензирование. На сегодняшний день 118 из 120 объектов пролицензировано. Мы укладываемся, больше продления не будет, то есть с этого года Севастополь (будет) полностью интегрирован в правила и систему здравоохранения, которая принята в РФ, то есть все объекты отлицензированы и все услуги медицинские, которые предоставляются, также отлицензированы", - сказал Развожаев.
Он добавил, что важным показателем работы системы здравоохранения является продолжительность жизни населения.
"В 2014 году ожидаемая продолжительность жизни была 70 лет, сегодня в Севастополе 75 лет ожидаемая продолжительность жизни", - отметил губернатор.