https://ria.ru/20250114/saratov-1993721473.html

В Саратове задержали подростка по подозрению в покушении на депутата

В Саратове задержали подростка по подозрению в покушении на депутата - РИА Новости, 15.01.2025

В Саратове задержали подростка по подозрению в покушении на депутата

Подростка задержали в Саратове по подозрению в подготовке убийства депутата, за которым охотился с молотком, сообщило региональное следственное управление СК... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-14T19:16:00+03:00

2025-01-14T19:16:00+03:00

2025-01-15T00:15:00+03:00

происшествия

россия

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саратовская область

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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Подростка задержали в Саратове по подозрению в подготовке убийства депутата, за которым охотился с молотком, сообщило региональное следственное управление СК РФ."По предварительным данным, несовершеннолетний вступил в сговор с неустановленными на данный момент лицами и по их указанию, вооружившись молотком, направился к месту жительства одного из депутатов региона с целью его убийства", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале.Узнав, что депутата нет на месте, подросток ушел, собираясь напасть на него, когда узнает, где тот. Однако совершить преступление ему помешали сотрудники ФСБ и ЦПЭ ГУ МВД России по Саратовской области, задержавшие его.Следователи возбудили в отношении 16-летнего молодого человека дело по статье "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".Решается вопрос об аресте подростка, в отношении него проводятся процессуальные и следственные действия. Сам Янклович заявил, что покушение на него готовилось украинскими спецслужбами, претензий к саратовскому подростку, которого задержали по подозрению в приготовлении к убийству, нет.

https://ria.ru/20241227/kadyrov-1991571061.html

https://ria.ru/20241226/video-1991370326.html

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саратов

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происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область