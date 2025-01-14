https://ria.ru/20250114/saratov-1993600585.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения

В аэропорту Саратова сняли ограничения - РИА Новости, 14.01.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Саратова в 10.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.01.2025

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саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Саратова в 10.30 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту Саратова (Гагарин) в 10.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250114/aeroport-1993600166.html

саратов

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия