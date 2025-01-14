https://ria.ru/20250114/saratov-1993600585.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения
В аэропорту Саратова сняли ограничения - РИА Новости, 14.01.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Саратова в 10.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:06:00+03:00
2025-01-14T11:06:00+03:00
2025-01-14T11:06:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Саратова в 10.30 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту Саратова (Гагарин) в 10.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250114/aeroport-1993600166.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Саратова сняли ограничения
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов