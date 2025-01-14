Рейтинг@Mail.ru
Прирост самозанятых в Свердловской области составил 36% за год - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
14:27 14.01.2025 (обновлено: 15:20 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/samozanyatye-1993659358.html
Прирост самозанятых в Свердловской области составил 36% за год
Прирост самозанятых в Свердловской области составил 36% за год - РИА Новости, 14.01.2025
Прирост самозанятых в Свердловской области составил 36% за год
В конце прошлого года в Свердловской области было зарегистрировано 360557 плательщиков на профессиональный доход, рост за год составил 36%, сообщает... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:27:00+03:00
2025-01-14T15:20:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
свердловская область
корпорация мсп
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921571452_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e91fbd8175496930852cee405f41592.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В конце прошлого года в Свердловской области было зарегистрировано 360557 плательщиков на профессиональный доход, рост за год составил 36%, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, продолжается реализация специального налогового режима, который предоставил многим жителям региона возможности заниматься легально предпринимательством без необходимости создания юридического лица. Так, данный сектор показывает стабильно высокий рост, устойчивость и хорошую экономическую активность. Также Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) проводил в 2024 году бесплатные бизнес-форумы для самозанятых. Благодаря чему около 1,2 тысячи самозанятых в первый раз воспользовались возможностью получить новые знания. Кроме того, в регионе действуют финансовые инструменты поддержки. Так, заем "Самозанятым" позволяет получить до 500 тысяч рублей по ставке, которая равняется половине ключевой ставки ЦБ РФ. В прошлом году СОФПП выдал по этой программе 20,5 миллиона рублей. Меры поддержки МСП, а также самозанятых с 2025 года осуществляются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика". Ранее Корпорация МСП сообщила, что начало 2025 года сопровождает ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства.
https://ria.ru/20250113/tsentr-1993512843.html
https://ria.ru/20250110/investproekty-1993110842.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921571452_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_d61e6f22423e5a1bcb101c388ad545cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, свердловская область, корпорация мсп, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Свердловская область, Корпорация МСП, Поддержка бизнеса
Прирост самозанятых в Свердловской области составил 36% за год

Число самозанятых в Свердловской области выросло на 36% за год

© iStock.com / AaronAmatДевушка-предприниматель упаковывает товар
Девушка-предприниматель упаковывает товар - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© iStock.com / AaronAmat
Девушка-предприниматель упаковывает товар
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В конце прошлого года в Свердловской области было зарегистрировано 360557 плательщиков на профессиональный доход, рост за год составил 36%, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, продолжается реализация специального налогового режима, который предоставил многим жителям региона возможности заниматься легально предпринимательством без необходимости создания юридического лица. Так, данный сектор показывает стабильно высокий рост, устойчивость и хорошую экономическую активность.
Владимирский центр Мой бизнес оказал услуги 9470 предпринимателям за год - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Владимирский центр "Мой бизнес" оказал услуги 9470 предпринимателям за год
Вчера, 17:19
Также Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) проводил в 2024 году бесплатные бизнес-форумы для самозанятых. Благодаря чему около 1,2 тысячи самозанятых в первый раз воспользовались возможностью получить новые знания.
Кроме того, в регионе действуют финансовые инструменты поддержки. Так, заем "Самозанятым" позволяет получить до 500 тысяч рублей по ставке, которая равняется половине ключевой ставки ЦБ РФ. В прошлом году СОФПП выдал по этой программе 20,5 миллиона рублей.
Меры поддержки МСП, а также самозанятых с 2025 года осуществляются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика".
Ранее Корпорация МСП сообщила, что начало 2025 года сопровождает ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства.
Девушка делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Более 30 инвестпроектов запустили в Самарской области в 2024 году
10 января, 14:01
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиСвердловская областьКорпорация МСППоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала