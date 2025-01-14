https://ria.ru/20250114/samozanyatye-1993659358.html

Прирост самозанятых в Свердловской области составил 36% за год

Прирост самозанятых в Свердловской области составил 36% за год - РИА Новости, 14.01.2025

Прирост самозанятых в Свердловской области составил 36% за год

В конце прошлого года в Свердловской области было зарегистрировано 360557 плательщиков на профессиональный доход, рост за год составил 36%, сообщает... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:27:00+03:00

2025-01-14T14:27:00+03:00

2025-01-14T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В конце прошлого года в Свердловской области было зарегистрировано 360557 плательщиков на профессиональный доход, рост за год составил 36%, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, продолжается реализация специального налогового режима, который предоставил многим жителям региона возможности заниматься легально предпринимательством без необходимости создания юридического лица. Так, данный сектор показывает стабильно высокий рост, устойчивость и хорошую экономическую активность. Также Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) проводил в 2024 году бесплатные бизнес-форумы для самозанятых. Благодаря чему около 1,2 тысячи самозанятых в первый раз воспользовались возможностью получить новые знания. Кроме того, в регионе действуют финансовые инструменты поддержки. Так, заем "Самозанятым" позволяет получить до 500 тысяч рублей по ставке, которая равняется половине ключевой ставки ЦБ РФ. В прошлом году СОФПП выдал по этой программе 20,5 миллиона рублей. Меры поддержки МСП, а также самозанятых с 2025 года осуществляются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика". Ранее Корпорация МСП сообщила, что начало 2025 года сопровождает ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства.

https://ria.ru/20250113/tsentr-1993512843.html

https://ria.ru/20250110/investproekty-1993110842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, свердловская область, корпорация мсп, поддержка бизнеса