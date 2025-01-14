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Два самолета из Москвы направили на запасной аэродром в Ижевске
Два самолета из Москвы направили на запасной аэродром в Ижевске - РИА Новости, 14.01.2025
Два самолета из Москвы направили на запасной аэродром в Ижевске
Два самолета из Москвы, летевшие в Ижевск, направлены в запасной аэродром после введения ограничений на работу ижевского аэропорта, они приземлились в Перми,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:28:00+03:00
2025-01-14T11:28:00+03:00
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ижевск
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домодедово (аэропорт)
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УФА, 14 янв – РИА Новости. Два самолета из Москвы, летевшие в Ижевск, направлены в запасной аэродром после введения ограничений на работу ижевского аэропорта, они приземлились в Перми, сообщили в авиакомпании "Ижавиа".Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в Ижевске во вторник утром для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. "Уважаемые пассажиры, в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства аэропорт Ижевск временно приостановил прием и выпуск воздушных судов. Рейсы 6377 и l8-302 направлены на запасной аэродром. Рейсы l8-925, l8-305, 6378 будут выполнены после снятия ограничений", - сообщает авиакомпания "Ижавиа" в своем Telegram-канале. Согласно онлайн-табло ижевского аэропорта, на запасные аэродромы направлены два рейса из Москвы ("Домодедово" и "Шереметьево"). Также перенесен вылет из Ижевска двух самолетов в Москву и одного рейса в Санкт-Петербург."Рейсы 6377 и 302 приземлились в Перми", - написал генеральный директор АО "Ижавиа" Александр Синельников в своем Telegram-канале.
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ижевск, москва, санкт-петербург, ижавиа, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Ижевск, Москва, Санкт-Петербург, Ижавиа, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Два самолета из Москвы направили на запасной аэродром в Ижевске
Два самолета из Москвы в Ижевск направили на запасной аэродром из-за ограничений