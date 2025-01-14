https://ria.ru/20250114/rzhavchina-1860103886.html

Ржавчина: как очистить — эффективные способы удаления

Как быстро убрать ржавчину своими руками в домашних условиях: очистка и удаление

Ржавчина: как очистить — эффективные способы удаления

Коррозия — злейший враг металла, как быстро убрать ржавчину в домашних условиях своими руками, популярные промышленные и народные средства для удаления налета,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:58:00+03:00

2025-01-14T20:58:00+03:00

2025-01-14T20:58:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Коррозия — злейший враг металла, как быстро убрать ржавчину в домашних условиях своими руками, популярные промышленные и народные средства для удаления налета, как избавиться от ржавых пятен на одежде и очистить кухонную утварь, — в материале РИА Новости.РжавчинаКоррозия возникает в результате взаимодействия некоторых металлов с окружающей средой. Она не только портит внешний вид изделий, но и существенно сокращает срок их службы."Ржавчина — это оксиды и гидроксиды железа (III). Они образуются при длительном контакте железа с кислородом воздуха и водой", — объясняет Устин Чащихин, судебный эксперт-химик.По степени распространения ржавчины можно выделить несколько видов повреждения металла:Как появляетсяЧаще всего причинами ржавчины, с которой человек сталкивается в быту, являются именно воздух и вода. От сочетания этих факторов зависит ее цвет: от желтого до черного и красного.Желтая образуется под воздействием влаги и появляется чаще всего на металлических частях, которые находятся под водой. Причины образования красной - воздействие воды и кислорода, черный цвет приобретает коррозия при воздействии только с воздухом. Присоединение различных солей (бытовая химия, антигололедные реагенты и т.п.) значительно ускоряет процесс разрушения металла. Также существует электрохимическая коррозия, ей поражается, например, наземный электротранспорт под воздействием блуждающих токов. Причинами появления ржавчины являются:Способы удаления ржавчиныПри появлении первых признаков разрушения необходимо сразу принять меры, так как коррозия способна быстро разрастаться и выводить из строя металлическое изделие. Существуют как специальные средства для борьбы со ржавчиной, так и народные способы с использованием ингредиентов, которые можно найти на любой кухне. Однако, по мнению экспертов, они действенны только при удалении легкого налета."Все народные методы вроде соды или мыла малоэффективны. Потому что растворить гидроксид железа можно только кислотой. Например, ржавчина растворяется в соляной кислоте (HCl). В быту можно использовать уксусную кислоту. Но лучше и быстрее - соляная", - советует Устин Чащихин.МеханическиеДля механического удаления ржавчины подходят любые приспособления от обычной зубной щетки до специального инструмента. Но такой способ не совсем эффективен от застарелой коррозии. Часто механическую очистку комбинируют с химической для более эффективной борьбы.Пескоструйный пистолетПистолет для подачи песка, соединенный с компрессором и специальным резервуаром, подходит для борьбы с ржавчиной даже в труднодоступных местах. Очистка проводится под воздействием абразивных частиц и сжатого воздуха. В зависимости от толщины ржавого слоя используется соответствующий диаметр частиц песка, например, для крупных деталей применяют песок 2 - 2,5 мм, тонких - 1 - 1,5 мм.Способ позволяет эффективно и быстро избавиться от коррозии, но применять его можно только на открытом воздухе, так как образуется большое количество пыли и шума. Важны также меры безопасности: желательно использовать комплект защитной одежды и респиратор.Щетки из проволоки, металлическая губкаПроцесс проводится вручную при очистке больших поврежденных поверхностей или сварных швов, но качество минимально: остается окалина и присутствует много пыли. Лучше всего использовать этот метод вместе с химической обработкой металла.Скребок для краски или посудыВ данном случае применяется принцип наждачной бумаги, качество очистки зависит от “возраста” ржавчины и площади поражения.Алюминиевая фольгаПодходит для удаления поверхностной ржавчины, кусок фольги сминается в шарик и им натирается пораженное место. Лучше всего предварительно нанести уксусную кислоту или соду (в качестве абразива).Абразивные материалыНеплохо справляются с коррозией наждачная бумага или шлифовальные диски. Лучше всего применять их вместе с электроинструментом, который имеет специальные насадки, тогда качество обработки и скорость значительно выше. На начальном этапе лучше всего использовать абразив крупной фракции, потом переходить на более мелкую.ХимическиеВ данном случае используются средства с содержанием кислоты. При работе с этими веществами необходимо применять методы индивидуальной защиты: перчатки, в некоторых случаях респиратор и очки. В розничной продаже имеются кислоты в слабой концентрации, которые можно использовать для бытового применения.Лимонная кислотаОтлично подходит для удаления коррозии с изделий с лакокрасочным покрытием, так как не повреждает его. Металлическая поверхность обезжиривается и помещается в емкость с лимонной кислотой, растворенной в теплой воде (80 г кислоты на 100 мл воды) на несколько часов. Потом деталь тщательно промывается и высушивается, остатки более глубокой ржавчины можно зачистить механическим способом.Уксусная кислотаЭто органическое соединение активно растворяет ржавчину, если использовать эссенцию в неразведенном виде, происходит бурная реакция с выделением тепла. Но в целях безопасности все же лучше разводить кислоту в воде или применять столовый уксус. Металлическая деталь помещается в емкость с разведенной кислотой до полного очищения либо раствор наносится на ржавое место и натирается металлической губкой, щеткой. Для большей эффективности можно нагреть поврежденный металл феном или горелкой.Щавелевая кислота25 г кислоты развести в 250 мл воды и поместить в раствор металлическую часть либо смочить щетку и обработать поверхность.Винная кислотаДля удаления коррозии с металла хорошо использовать винную кислоту вместе с ортофосфорной, первая связывает производные железа в тартратные комплексы, вторая преобразует ржавчину в ортофосфат железа, создающий защитную пленку на поверхности. Так работают преобразователи ржавчины. Неплохо винная кислота справляется с ржавыми пятнами на ткани: ее смешивают с поваренной солью (в соотношении 1:1), добавляют немного воды и наносят на пятно, после исчезновения прополаскивают вещь.Соляная кислотаСоляная кислота - один из лучших способов удаления ржавчины. Поверхность обезжиривается и погружается в кислоту на 20 минут или состав наносится на участок, пораженный коррозией.Серная кислотаВодный раствор серной кислоты необходимо использовать вместе с так называемыми ингибиторами (веществами, которые тормозят процесс разрушительного воздействия ее на сам металл), специалисты советуют использовать в качестве них уротропин или цинк.Фосфорная кислотаЭто органическое соединение используется в самых различных областях: начиная с сельского хозяйства, заканчивая авиационной промышленностью. В качестве средства для удаления ржавчины фосфорная кислота эффективна в чистом виде (выступает как преобразователь, создавая защитную пленку) и в смеси с винной кислотой и бутанолом (на 1 литр фосфорной добавляется 15 мл винной и 5 мл бутанола).Молочная кислотаХорошо подходит для удаления застарелой ржавчины в сочетании с вазелиновым маслом. Преобразует метагидроксид железа в хорошо растворимый в вазелиновом масле лактат. Обработанную молочной кислотой поверхность через некоторое время протирают тканью, смоченной в вазелиновом масле.Хлорид цинкаХлорид цинка в водном растворе подвергается гидролизу и создает кислую среду для легкого удаления коррозии, в результате ржавчина преобразуется в растворимые комплексы железа (тартраты).ПарафинРазогретый на паровой бане парафин хорошо работает в смеси с молочной кислотой: под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, которая легко растворяется в жирной среде парафина.ФормалинФормалин используется в сочетании с водой и спиртом (200 мл формалина, 80 мл спирта и 500 мл воды), смесью натирают ржавчину или погружают в нее деталь, очищение происходит достаточно быстро: за 30-40 минут.ГлицеринИспользуется для удаления ржавых пятен с одежды: смешивается с водой до консистенции сметаны и наносится на проблемное место на сутки. Далее ткань необходимо прополоскать.Перекись водородаМногие используют перекись водорода в чистом виде, наливая ее на ржавую поверхность и зачищая потом поврежденные места металлической губкой или абразивным материалом, но эффективнее всего соединить вещество с лимонной кислотой, в этом случае растворение пойдет быстрее и качественнее.ДизтопливоЭтим способом удобно очищать инструменты и крепеж. Предметы помещаются в емкость с соляркой на сутки, потом зачищаются металлической щеткой и протираются ветошью. Удобно то, что смесь можно использовать несколько раз без потери свойств.КеросинРжавые предметы помещаются в емкость с керосином или обматываются смоченной в нем тряпкой на 1-2 суток. Керосин обладает сильным запахом, поэтому лучше использовать закрытую емкость или держать обработанный предмет вне дома.АвтоочистительПодобные средства в разнообразии представлены в магазинах, в качестве действующего вещества в них чаще всего используется фосфорная кислота и ингибиторы. Концентрат разводится в воде (1:10) и наносится на предварительно зачищенную поверхность. Перед применением смесь лучше хорошо взболтать и прогреть.Средства промышленного производстваБывают двух видов и различаются по способу воздействия на ржавчину. Используя промышленные средства не нужно искать отдельные ингредиенты, производить расчеты, достаточно купить флакон и распылить жидкость на коррозию.РастворителиСодержат в своем составе какую-либо кислоту, чаще всего щавелевую или фосфорную, бывают для наружных и скрытых поверхностей, различаются по степени агрессивности к резиновым, лакокрасочным и пластиковым покрытиям, выпускаются в виде спреев, аэрозолей, гелей. Многие из них также подходят для удаления ржавых пятен с тканей.ПреобразователиСредства, вступая в реакцию с оксидом железа, нейтрализуют его, образуя на поверхности защитную пленку. Действуют достаточно быстро и бывают двух видов:ЭлектролизПрекрасно справляется с коррозией, хорошо применять для очистки предметов с тонкой резьбой и сложными формами. В пластиковую емкость с водой и кальцинированной содой (из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды) помещаются ржавые металлические предметы, для процесса также необходим электрод и источник постоянного тока (например, автомобильный аккумулятор, компьютерный блок питания). Электрод помещается на некотором расстоянии от детали, которую необходимо очистить, к нему подключается "плюс", а к детали - "минус". После процедуры предмет можно почистить металлической губкой от образовавшегося налета и протереть насухо тканью.ТермообработкаПод воздействием высокой температуры ржавчина размягчается и дробится на мелкие фрагменты. Для очистки от коррозии можно использовать: строительный и бытовой фен, газовую горелку, отпариватель. В некоторых случаях на металл льют кипяток, потом дают отстояться и удаляют пористый слой металлической губкой или шпателем.Народные методыИногда могут помочь в борьбе с коррозией и народные методы, причем для этого используются достаточно необычные ингредиенты, такие как кетчуп или свиной жир. Результативность таких способов часто ставится под сомнение, но многие их активно используют для удаления небольших пятен ржавчины.Пищевая содаСоду необходимо смешать с водой до консистенции сметаны и нанести на ржавчину на 20-30 минут, если пятно осталось - действие повторить, а поверхность протереть влажной тканью.Каустическая содаНеплохой вариант для удаления коррозии, используется в смеси с водой (300 мл), формалином (250 мл) и аммонием (50 мл). Полученную смесь необходимо разбавить литром воды и опустить в нее ржавые изделия.Хозяйственное мылоХозяйственное мыло натирают на крупной терке и смешивают его с с кальцинированной содой в пропорции 1:1, наносят кашицу на пораженное место на 1-2 часа, потом смывают теплой водой.Сырой картофельКартофель содержит в своем составе щавелевую кислоту, которая в чистом виде неплохо справляется с ржавчиной. На срез картофеля наносят пищевую соду и натирают ржавые места.КетчупВ томатах, из которых делают хороший кетчуп тоже содержится щавелевая кислота, а в качестве консерванта в этом пищевом продукте обычно выступает лимонная кислота, которая в сочетании со щавелевой и дает эффект удаления ржавчины. Этот способ используют для очистки столовых приборов, раковины, ванны: на ржавую поверхность наносят кетчуп или томатную пасту и оставляют на некоторое время.Рыбий жирРыбий жир неплохо размягчает гидроксид железа, его следует нанести на коррозию и оставить на 2-3 часа, после чего попытаться счистить ржавчину металлической щеткой.Свиной жирСтарый проверенный способ для содержания инструмента в чистом виде. В растопленный жир следует добавить камфору и порошкообразный графит, натереть смесью металл и оставить на сутки, после чего смыть теплой водой.Как убрать ржавчину с одеждыДля избавления от ржавых пятен на тканях используют кислоты (лимонную, винную, уксусную), глицерин, различные промышленные средства. Важные правила:Как предупредить образование ржавчиныВажно содержать металлические предметы в сухом состоянии и избегать длительного контакта с влагой, воду тщательно вытирать, обрабатывать металл специальными средствами для защиты от коррозии. Только в этом случае можно предотвратить появление разрушающей ржавчины."Чтобы железо, очищенное кислотой от ржавчины, не ржавело, надо защитить его от воды или кислорода. Например, в трубах горячего водоснабжения ржавчина возникает только тогда, когда коммунальщики отключают горячую воду, в результате в трубы попадает воздух, а в нем есть кислород, который при длительном контакте с железом и водой и образует ржавчину. Для защиты железа от кислорода и воды сталь покрывают цинком, хромом и пр. - это цинкование, хромирование и пр. Можно в быту покрыть сталь лаком. Также для этой же цели используют твердые жировые смазки для стальных изделий - жир отталкивает воду и замедляет процесс ржавления - окисления железа", - советует Устин Чащихин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество