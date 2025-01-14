Рябков посоветовал США признать, что Россия движется к выполнению целей СВО
Рябков: США надо признать, что Россия неуклонно движется к выполнению целей СВО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. У Москвы пока не было контактов с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа, но готовность к такому диалогу есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Им пора признать что Россия неуклонно и успешно движется к реализации целей СВО, и эти цели будут достигнуты. Это не отрицает возможности диалога, но диалог должен быть строго, исключительно и сугубо на основе признания неотменимости наших национальных и признания нашей решимости отстаивать эти интересы всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении", - подчеркнул дипломат.
США нужно признать реальность, "не жить в плену собственных иллюзий и собственных пропагандистских клише", которые американские СМИ, политики и политологи навязывают или пытаются навязывать той части мира, которая по-прежнему прислушивается к ним, добавил Рябков.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее уже заявлял, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости президента РФ к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным лидером США. В Кремле также заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". В свою очередь, избранный глава США выразил желание встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность.
В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.