https://ria.ru/20250114/ryabkov-1993622620.html

Рябков посоветовал США признать, что Россия движется к выполнению целей СВО

Рябков посоветовал США признать, что Россия движется к выполнению целей СВО - РИА Новости, 14.01.2025

Рябков посоветовал США признать, что Россия движется к выполнению целей СВО

У Москвы пока не было контактов с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа, но готовность к такому диалогу есть, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:24:00+03:00

2025-01-14T12:24:00+03:00

2025-01-14T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. У Москвы пока не было контактов с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа, но готовность к такому диалогу есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."У нас в период после выборов в США и фактически до предстоящей уже на следующей неделе инаугурации избранного президента Трампа контактов с представителями его будущей команды не было. Но готовность к такому диалогу присутствует, в том числе по самым острым вопросам", - сказал он журналистам."Им пора признать что Россия неуклонно и успешно движется к реализации целей СВО, и эти цели будут достигнуты. Это не отрицает возможности диалога, но диалог должен быть строго, исключительно и сугубо на основе признания неотменимости наших национальных и признания нашей решимости отстаивать эти интересы всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении", - подчеркнул дипломат.США нужно признать реальность, "не жить в плену собственных иллюзий и собственных пропагандистских клише", которые американские СМИ, политики и политологи навязывают или пытаются навязывать той части мира, которая по-прежнему прислушивается к ним, добавил Рябков.Избранный президент США Дональд Трамп ранее уже заявлял, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости президента РФ к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным лидером США. В Кремле также заявили, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет, но есть политическая воля, "потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны". В свою очередь, избранный глава США выразил желание встретиться "очень оперативно", но сначала ему самому нужно вступить в должность.В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250114/tramp-1993632686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия