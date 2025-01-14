https://ria.ru/20250114/rossiya-1993720725.html
В Пентагоне заявили о необходимости активно сдерживать Россию
В Пентагоне заявили о необходимости активно сдерживать Россию - РИА Новости, 14.01.2025
В Пентагоне заявили о необходимости активно сдерживать Россию
Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет подчеркнул важность активного сдерживания России от действий, направленных против ключевых интересов США. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:12:00+03:00
2025-01-14T19:12:00+03:00
2025-01-14T19:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет подчеркнул важность активного сдерживания России от действий, направленных против ключевых интересов США."Существует необходимость активно сдерживать Россию от действий, которые угрожают нашим жизненно важным национальным интересам", - заявил Хегсет в ходе слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры.Он выступил с утверждением, что Россия продолжает предпринимать шаги, направленные на расширение своего влияния, и подчеркнул, что США должны активно противодействовать этим попыткам.
https://ria.ru/20250114/hegset-1993716364.html
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в мире, россия, сша, министерство обороны сша, пентагон
В мире, Россия, США, Министерство обороны США, Пентагон
В Пентагоне заявили о необходимости активно сдерживать Россию
Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет заявил о необходимости сдерживать Россию