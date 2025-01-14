https://ria.ru/20250114/rossiya-1993659011.html
Россия объявила Тайвань недружественным из-за санкций, заявил Лавров
Россия объявила Тайвань недружественным из-за санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Россия объявила Тайвань недружественным из-за санкций, заявил Лавров
Россия объявила Тайвань "недружественным" из-за того, что он ввёл против неё санкции, в Пекине это понимают, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:26:00+03:00
2025-01-14T14:26:00+03:00
2025-01-14T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия объявила Тайвань "недружественным" из-за того, что он ввёл против неё санкции, в Пекине это понимают, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. "Тайвань против нас объявил санкции. Вот вам и критерии... Мы исходим из того, что недружественными являются правительства сегодняшние в тех странах, которые присоединились к санкциям", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, почему российский кабмин включил Тайвань в список недружественных стран, хотя Москва поддерживает принцип территориальной целостности КНР. Глава МИД РФ подчеркнул, что недружественных стран и народов для России не существует, и выразил уверенность, что Пекин прекрасно понимает эту ситуацию. В число недружественных стран и территорий входят: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, государства-члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993645712.html
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в мире, россия, тайвань, китай, сергей лавров, реакция на санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Тайвань, Китай, Сергей Лавров, Реакция на санкции, Санкции в отношении России