https://ria.ru/20250114/rets-1993615687.html

РЭЦ представит игровые разработки на фестивале "Сделано в России" в Китае

РЭЦ представит игровые разработки на фестивале "Сделано в России" в Китае - РИА Новости, 14.01.2025

РЭЦ представит игровые разработки на фестивале "Сделано в России" в Китае

Российские разработчики видеоигр и VR-технологий впервые примут участие в фестивале-ярмарке "Сделано в России" и представят свои проекты предпринимателям и... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:02:00+03:00

2025-01-14T12:02:00+03:00

2025-01-14T12:02:00+03:00

экономика

китай

шэньян

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские разработчики видеоигр и VR-технологий впервые примут участие в фестивале-ярмарке "Сделано в России" и представят свои проекты предпринимателям и жителям города Шэньян, столицы одной из крупнейших провинций Китая, фестиваль организует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) с 17 по 25 января, сообщает центр."На фестивалях "Сделано в России" Российский экспортный центр каждый раз представляет что-то новое, расширяя представление жителей и бизнеса Китая о возможностях российского экспорта. В Шэньяне мы решили интегрировать в программу мероприятий, наряду с продвижением товаров агропромышленного комплекса, красоты и народных художественных промыслов, продукцию одной из самых перспективных сфер - индустрии видеоигр. Сегодня российский геймдев активно развивается и вызывает все больший интерес за рубежом", - сказал директор по международному сотрудничеству и развитию РЭЦ Антон Цециновский.Так, на фестивале-ярмарке "Сделано в России" компания "Кибертаг" из Смоленской области организует арену виртуальной реальности Rocket VR. Гости смогут погрузиться в шесть уникальных игр: от мини-игр для дружеского досуга до сложных тактических игр, требующих командной работы и стратегического мышления. Подобные арены уже открыты в 16 странах, а общее их число составляет 240."Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" - это отличная возможность показать китайской аудитории наши технологии. Мы знаем, что в Китае активно развивается индустрия компьютерных игр, эта тема очень популярна, поэтому мы уверены, что гостей фестиваля заинтересует наша VR-зона. В Шэньян мы привезем игры, которые подходят для людей всех возрастов. Для бизнес-сообщества наши разработки также будут интересны. Наша команда демонстрирует самые быстрые темпы роста среди других франшиз в сфере VR-развлечений", - отметил основатель "Кибертаг" Сергей Терещенков.Кроме того, на фестивале будет открыта зона видеоигр от небольших российских студий. Посетители смогут оценить проекты, отражающие богатство и самобытность российской культуры. Среди них - приключенческая игра "Славяния" (Slavania), рассказывающая историю русского богатыря в сказочном мире, и игра "Василиса и Баба Яга" (Vasilisa and Baba Yaga), основанная на русской народной сказке "Василиса Прекрасная".Также будут представлены игра-боевик "Русы против Ящеров" (Lizards Must Die), симулятор межгалактического фастфуда "Галактический бургер" (Galactic Burger) и "Симулятор управляющего таверной" (Tavern Manager Simulator), где игроки смогут почувствовать себя владельцами собственного заведения.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" начнет работу 17 января в крупнейшем торговом центре Shengjing Mall на знаменитой "Русской улице". На ярмарке жители Шэньяна смогут оценить продукцию от более 120 производителей из порядка 40 регионов России: продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла. Гости смогут оценить продукты в дегустационной зоне, а понравившиеся приобрести напрямую у производителей. Представители бизнес-сообщества смогут обсудить с участниками ярмарки возможности сотрудничества. Купить российскую продукцию также можно будет в национальных магазинах РЭЦ на китайских маркетплейсах.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" уже зарекомендовал себя как важная площадка для продвижения российской продукции и решений в Китае. В 2024 году ярмарки прошли в Шэньяне, Даляне, Харбине и Чэнду.Больше о фестивалях-ярмарках и других мероприятиях программы продвижения национального бренда "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250113/minpromtorg-1993497655.html

https://ria.ru/20250113/shenyan-1993447681.html

https://ria.ru/20250110/tovary-1993107645.html

китай

шэньян

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, шэньян, россия, российский экспортный центр (рэц)