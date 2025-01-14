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Онлайн-заявки на перепланировку квартир подали более девяти тысяч раз в МО - РИА Новости, 14.01.2025
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Новости Подмосковья
 
15:10 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/remont--1993672620.html
Онлайн-заявки на перепланировку квартир подали более девяти тысяч раз в МО
Онлайн-заявки на перепланировку квартир подали более девяти тысяч раз в МО - РИА Новости, 14.01.2025
Онлайн-заявки на перепланировку квартир подали более девяти тысяч раз в МО
В 2024 году жители Подмосковья воспользовались онлайн-сервисом для согласования перепланировки и переустройства помещений почти 9,5 тысячи раз. Об этом сообщил... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:10:00+03:00
2025-01-14T15:10:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2024 году жители Подмосковья воспользовались онлайн-сервисом для согласования перепланировки и переустройства помещений почти 9,5 тысячи раз. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное мингосуправления."Перепланировкой считаются работы по изменению границ помещений, строительство или разрушение стен и дверных проемов, а переустройством – установка нового оборудования, которое не прописано в техпаспорте", – объяснили в ведомстве.Услуга доступна на областном портале и предоставляется бесплатно в течение восьми рабочих дней. Заявку могут подать собственники квартир и нежилых помещений. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале через Единую систему идентификации (ЕСИА), указать муниципалитет и цель обращения, а затем заполнить электронную форму. Решение будет направлено в личный кабинет заявителя.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Онлайн-заявки на перепланировку квартир подали более девяти тысяч раз в МО

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий во время чистовой отделки квартиры
Рабочий во время чистовой отделки квартиры - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2024 году жители Подмосковья воспользовались онлайн-сервисом для согласования перепланировки и переустройства помещений почти 9,5 тысячи раз. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное мингосуправления.
"Перепланировкой считаются работы по изменению границ помещений, строительство или разрушение стен и дверных проемов, а переустройством – установка нового оборудования, которое не прописано в техпаспорте", – объяснили в ведомстве.
Услуга доступна на областном портале и предоставляется бесплатно в течение восьми рабочих дней. Заявку могут подать собственники квартир и нежилых помещений. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале через Единую систему идентификации (ЕСИА), указать муниципалитет и цель обращения, а затем заполнить электронную форму. Решение будет направлено в личный кабинет заявителя.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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