https://ria.ru/20250114/remont--1993672620.html

Онлайн-заявки на перепланировку квартир подали более девяти тысяч раз в МО

Онлайн-заявки на перепланировку квартир подали более девяти тысяч раз в МО - РИА Новости, 14.01.2025

Онлайн-заявки на перепланировку квартир подали более девяти тысяч раз в МО

В 2024 году жители Подмосковья воспользовались онлайн-сервисом для согласования перепланировки и переустройства помещений почти 9,5 тысячи раз. Об этом сообщил... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:10:00+03:00

2025-01-14T15:10:00+03:00

2025-01-14T15:10:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2024 году жители Подмосковья воспользовались онлайн-сервисом для согласования перепланировки и переустройства помещений почти 9,5 тысячи раз. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное мингосуправления."Перепланировкой считаются работы по изменению границ помещений, строительство или разрушение стен и дверных проемов, а переустройством – установка нового оборудования, которое не прописано в техпаспорте", – объяснили в ведомстве.Услуга доступна на областном портале и предоставляется бесплатно в течение восьми рабочих дней. Заявку могут подать собственники квартир и нежилых помещений. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале через Единую систему идентификации (ЕСИА), указать муниципалитет и цель обращения, а затем заполнить электронную форму. Решение будет направлено в личный кабинет заявителя.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)